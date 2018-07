Steve Earle & The Dukes, cabeza de cartel de la quinta edición del Huercasa Country Festival que arranca mañana en Riaza

5/07/2018 - 18:26

El Huercasa Country Festival celebra este fin de semana su quinta edición en Riaza (Segovia) y cuenta con Steve Earle & The Dukes y con John Hiatt acompañado por The Goners como artistas cabeza de cartel de este encuentro que se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la música norteamericana.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Huercasa Country Festival celebra este fin de semana su quinta edición en Riaza (Segovia) y cuenta con Steve Earle & The Dukes y con John Hiatt acompañado por The Goners como artistas cabeza de cartel de este encuentro que se ha convertido en un imprescindible para los amantes de la música norteamericana.

Se trata de la propuesta más ecléctica y vigorosa de sus cinco ediciones, que arrancará este viernes con la visita de Jaime Wyatt, la gran esperanza del country californiano por sus canciones inspiradas en las decisiones imprudentes de la vida y sus problemas con la justicia, según informa el festival en una nota.

Luego será el momento de The Cadillac Three, el mejor southern rock llegado desde Nashville a cuyo frente se encuentra el cantante y compositor Jaren Johnson. La banda, que cuenta con tres discos de estudio en el mercado, interpretará sus temas más destacados en un recital que estará repleto de crudeza sonora y poderío vital.

El cierre de esta primera jornada de festival corre a cargo de John Hiatt, el legendario cantante y compositor de country-blues, junto a The Goners y la inclusión de Sonny Landreth, el llamado 'rey del Slydeco'. El artista celebrará en este idílico enclave rodeado de naturaleza los 30 años de la edición de Slow Turning (1988), un álbum seminal lleno de blues añejo, rock outlaw y sentimiento country considerado por los críticos como uno de sus mejores trabajos.

El sábado abrirá Stephanie Quayle, que se ha convertido en la nueva voz femenina del country, y le seguirá The Band Of Heathens. El grupo, oriundo de Austin (Texas), será el encargado de poner en escena el folk más introspectivo y el rockanrol más enérgico.

Steve Earle & The Dukes serán los encargados de poner el broche de oro a esta quinta edición del Huercasa con su homenaje al rock country. Aclamado como trovador folk, rockabilly y bluesman contemplativo, el rockero vuelve a sus orígenes, a la música que le hizo coger una Telecaster para completar este nuevo álbum 'So, you wanna be an Outlaw'.

ROCK EN FAMILIA

Como en anteriores ediciones, junto a los conciertos que se celebran en la tarde-noche de viernes y sábado se mantendrán las actividades paralelas, como iniciatiavas para los más pequeños de la casa, que siguen jugando un papel clave en este encuentro de índole familiar. Por ello vuelven a ofrecer entrada gratuita a los menores de 16 años que vayan acompañados de un adulto.

La buena marcha del evento los años anteriores ha hecho que para esta edición se amplíe la oferta y calidad de actividades extendiéndolas también al domingo día 8 de Julio, con la participación de varios de los mejores coreógrafos e instructores del panorama nacional, según precisa la nota.