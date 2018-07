Serrat revive su "Mediterráneo" ante el público que lo ha visto crecer

Peralada (Girona), 6 jul (EFE).- Joan Manuel Serrat ha actuado esta noche en el Festival de Peralada (Girona), donde el artista ya ha actuado en dieciocho ocasiones, para revivir su ya reconocido "Mediterráneo" frente al público que lo ha visto crecer.

El cantautor catalán es el artista que más veces se ha subido al escenario ampurdanés, donde esta noche ha iniciado su gira que tiene como eje vertebrador el disco "Mediterráneo" de 1971 y que le hará viajar por toda Cataluña.

Tras empezar el concierto con "Mediterráneo", el himno "serratiano" por excelencia, Serrat se ha dirigido al público de Peralada para indicar que ya lleva dieciocho años asistiendo a la cita ampurdanesa pero que esta vez "es la primera sin Carmen Marteu".

"Fue una mujer generosa, con una enorme capacidad de trabajo y que conectaba perfectamente con los artistas" ha augurado el artista, que ha indicado que "año tras año la seguiremos recordando como se merece".

Serrat, que ha agotado las entradas para la cita de esta noche, ha dedicado el concierto a Mateu, que falleció el pasado 24 de enero a los 81 años.

Durante el concierto, el del Poble Sec ha repasado las diez canciones que formaron parte de aquel disco que le convirtió en el Serrat que es hoy en día, un hombre posiblemente más sabio y con una trayectoria de casi 50 años de letras y melodías.

Tras dar la vuelta al mundo durante estas cinco décadas como artista, Serrat ha iniciado esta noche la que será una etapa para recordar los principios y sobre todo para expresar su amor por el mar Mediterráneo.

Mañana será el turno para el vocalista, compositor y letrista Rufus Wainwright, que pisará por primera vez en sus veinte años de carrera el escenario de Peralada para ofrecer los grandes éxitos de su dilatado repertorio.

Su obra es un repaso del barroco más cargado y ornamentado al pop más fácil y comercial, con canciones únicas como "California", "Dinner At Eight" o "Gay Messiah Cigarettes And Chocolate Milk".

El artista presentará, además, un ciclo de diálogos en la Biblioteca del Castillo de Peralada, acompañado del director y guionista de cine Roger Gual, con quien hablará de cine y de ópera.