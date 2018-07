Mag Lari: "La magia nos gusta porque apela y desafía a nuestro intelecto"

Barcelona, 14 jul (EFE).- A punto de estrenar el lunes la segunda temporada del programa televisivo "Pura Magia", en La 1, Josep Maria Lari, Mag Lari, muestra su ilusión por que esta disciplina regrese al prime time. "La magia nos gusta porque apela y desafía a nuestro intelecto", afirma en una entrevista con Efe.

A su juicio, sin embargo, "la magia es un arte que no está a la altura que se merece" y argumenta que los trucos abocan al espectador a reflexionar sobre "cómo entendemos la esencia misma de las cosas".

"Delante, tenemos a un personaje moviendo sus manos y no sabiendo cómo hace lo que surge después. No se puede comparar con nada más. Eso nos atrae, igual como lo hacen las películas de miedo, y lo convierte en un duelo con los magos, porque queremos descubrir dónde está el truco, porque no lo sabemos".

A la vez, sostiene que "cada edad lo vive de una manera diferente, puesto que el niño lo ve como algo fantástico, mientras que el adulto busca descubrir lo que no se ve".

Implicado actualmente en el proyecto televisivo, el Mag Lari, cuya vida "es una gira", ya está pensando también en el nuevo espectáculo que le llevará al Teatro Condal de Barcelona entre noviembre y enero próximos.

Sobre la segunda temporada de "Pura Magia", avanza que volverá a haber trece concursantes que quieren convertirse en el mejor mago de España, pero en esta ocasión el mentalista Anthony Blake, además de jurado, será jefe de estudios de la academia de magia, que dirige él, y la cantante Nina se incorpora como profesora de comunicación, reeducación postural, voz y canto.

Según el director de la escuela de magia, Nina "es una artista que lleva muchos años en los escenarios, con criterio, y de quien nos interesa mucho su opinión".

Respecto del jurado, formado por la Maga Inés, Poty, Nina y Anthony Blake, resalta que Poty y Nina no son especialistas "sino profanos como lo son los espectadores, y eso permitirá grabar sus caras de sorpresa ante determinados números".

Con este jurado, "tendremos a dos personas que valorarán la técnica de los concursantes y las otras dos se fijarán más en la puesta en escena".

Sobre los aspirantes a convertirse en los mejores magos españoles y conseguir el premio final -un viaje a los Estados Unidos para asistir a los mejores espectáculos de magia del mundo- el artista barcelonés defiende que tienen un nivel muy alto "y vienen con muchas ganas de mostrar lo que hacen".

La maga y actriz Gisell, de 32 años, el mago, actor y bailarín valenciano Abel Ruiz, el mago y estudiante de Relaciones Públicas David Díaz, el joven valenciano Alfonso Junior, el barcelonés Mag Stigman, el catalán Mag Edgard y el gallego Dani Polo forman parte del grupo.

También la maga, actriz y monologuista Pepa Golden; la maga, actriz y profesional de montaña Judith Trilirí; el joven valenciano Samuel Pons, Darío Porximity Performer, el murciano Javi Martínez y Davig El Magow completan el elenco.

El Mag Lari ha remarcado que jóvenes como Samuel Pons o David Díaz, de apenas 18 años, "son buenísimos, hacen números que yo tardé muchos años en poder ejecutar".

Además, "como ahora ya conocen el formato del año pasado, saben que si no ganan tampoco no pasa nada".

En el concurso, del que se grabarán nueve programas, los trece concursantes competirán para mostrar su talento y sus habilidades durante una gala, con el Mag Lari de maestro de ceremonias.

Durante la semana irán preparando sus espectáculos, contando como consejero con el singular Iván Asenjo, uno de los participantes del año pasado.

Además, recibirán clases de baile de Poty, Estela Cruz será la profesora de expresión corporal, Jorge Luengo será el asesor y profesor de manipulación, Víctor Cerro será el profesor de magia extrema, Anthony Blake será el profesor de mentalismo e Inés la Maga será la profesora de magia de cerca.

La sorpresa, augura el Mag Lari, está asegurada hasta mediados de septiembre.