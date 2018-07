Es el día mundial del Emoji: ¿De dónde vienen estos signos?

Los emojis originales se exponen en el MOMA de Nueva York

El diccionario Oxford escogió un emoji "palabra del año" en 2015

Cualquiera puede proponer un emoji nuevo

Los emojis o emoticones, para los no tan millennials, han revolucionado la forma de comunicarse y hoy, 17 de julio, celebramos su día mundial porque todo lo realmente importante debe tener un día para celebrarlo y remarcar su aportación al mundo tal y como lo conocemos.

Se envían diariamente más de 5 millones de estas imágenes solo mediante Facebook y un emoticono fue elegido como 'la palabra del año' en 2015 por el reputado diccionario Oxford, los emojis se merecen tener un día mundial para celebrar su aportación al mundo y a la comunicación que hacen más sencilla y divertida.

No se escogió el 17 de julio de manera circunstancial, su elección obedece a que este día es la fecha que aparece en el emoji del calendario en su versión para IOS–si eres usuario de Android no lo compruebes porque en ese caso la fecha que figura es el 24 de febrero-. Estos símbolos que empezaron como caritas hechas con signos ortográficos han ido evolucionado y aumentando en número, hasta llegar a ser 2.823 imágenes diferentes entre las que encuentras gran variedad de gestos, banderas, comidas, deportes y sigue aumentando la colección y la personalización de este particular diccionario.

Los emojis, tal y como los conocemos llevan en circulación desde 1999 cuando Shigetaka Kurita diseñó una colección de 176 símbolos de 12x12 píxeles –entonces los móviles no daban para más- para agilizar la comunicación, hasta entonces algunos modernos se dedicaban a combinar signos ortográficos para 'dibujar gestos'. Estos primeros emojis, están expuestos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York y ya han cumplido su mayoría de edad y hasta podrían tener derecho a voto en EEUU.

Tal es la importancia del emoji en la comunicación digital que tiene hasta su propia academia 'la emojipedia' que se dedica a inventariar todos los emojis y su significado oficial, luego el uso que cada uno da en el día a día es otro tema. Esta entidad forma parte del Consorcio Unicode, una ONG que trabaja para la adopción del Unicode, un lenguaje abierto y común para todas los soportes y empresas de tecnología.

Cualquiera puede proponer un emoji

Cada año a partir de junio, la 'emojipedia' reciben las solicitudes para incluir nuevos símbolos. Cualquiera puede proponer un emoji. Solamente es necesario enviar el gráfico que se propone, el significado y por supuesto argumentar el porqué debe ser incluido en la colección.

Todos recordamos la propuesta del 'Paella emoji', en esta ocasión parece que el nuevo signo representativo de todo un país será el mate argentino pero hasta abril de 2019 seguiremos sin saber si finalmente se aprueba su inclusión y en caso positivo no estará disponible hasta junio.

Aunque, por más emojis que nos den, los más utilizados siguen siendo los más sencillos: el hombre con los brazos levantados en gesto de duda, la carita llorando de risa y el corazón porque la vida digital o no es una eterna duda pero divertida y movida por el amor.

¿Cuál es tu emoji preferido?