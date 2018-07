El director artístico del Thyssen: la colección de la baronesa seguirá en el museo

Enlaces relacionados La Cámara de Barcelona valora muy positivamente el nuevo Plan Director para el Aeropuerto del Prat y Girona (12/02)

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 20 jun (EFE).- El director artístico del Museo Thyssen Bornemisza, Guillermo Solana, está seguro de que la colección privada de Carmen Thyssen continuará en esa pinacoteca aunque cree que será en septiembre cuando se inicie formalmente la negociación sobre las condiciones de la cesión.

Carmen Thyssen aseguró hace un mes que las negociaciones, cuyo último plazo concluía el próximo 30 de junio, se habían prorrogado "unos meses" y que estaba "contenta" con el desarrollo de las mismas.

Guillermo Solana, que hoy ha clausurado el curso de verano de El Escorial "El museo y sus narrativas", ha indicado a los periodistas que "están tranquilos, como siempre" y ha confiado en que se encuentre una fórmula estable para la permanencia de la colección privada de la baronesa en España.

"Tita quiere que la colección siga y el Gobierno quiere que la colección siga", ha insistido Solana, que ha asegurado que "la colección va a seguir ahí". "Lo que no sé es cuando o de qué manera se va a firmar ese acuerdo que estabilice esa continuidad, pero la voluntad está ahí".

"Lo que la baronesa quiere -ha dicho- es encontrar un acuerdo mejor para firmarlo por diez años o por más".

Mientras tanto, ha explicado que la continuidad de la colección está garantizada ya que Carmen Thyssen está dejando al museo prestar obras suyas a dos, tres y cuatro años.

El préstamo de esta colección propia se firmó en 1999 por diez años y se fue actualizando de forma anual desde 2011.En 2016 se renovó la cesión por seis meses y, desde enero de 2017 se han ido sucediendo distintas prórrogas, cada una de tres meses, excepto la acordada el pasado 12 de julio, que habría concluido el 31 de diciembre, y la última, que también ha sido de seis meses.

Solana ha destacado también la buena relación que existe entre la baronesa y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que ocupó anteriormente la cartera de Cultura: "tienen muy buena amistad y se entienden muy bien".

Y en el actual ministro de Cultura, José Guirao, "también confiamos mucho", ha señalado el director artístico del Thyssen, que ha asegurado que su nombramiento "ha sido la mejor noticia posible para los museos".

Los museos, ha señalado Solana, no suelen estar en la agenda política sobre cultura, donde los temas audiovisuales, el desafío digital, el cine o la industria editorial priman.

Los museos no salen tanto en esa agenda porque no están en una situación alarmante "pero hay retos y uno de ellos, que el ministro ha afrontado enseguida, es cierto déficit de financiación consecuencia de la crisis y de no haber afrontado la crisis con suficiente generosidad" para algunas instituciones.

Guillermo Solana ha dicho que las primeras medidas adoptadas por Guirao han sido sensatas, como la paralización de la fusión de los Teatros Real y la Zarzuela.

Respecto a los proyectos del Thyssen, ha asegurado que el próximo año tendrá un programa "muy feminista" ya que se ha firmado un convenio con la asociación Mujeres de las Artes Visuales para hacer una exposición anual de una artista contemporánea sobre temas de género, además de realizar itinerarios de la colección permanente desde la perspectiva de género.