Los incombustibles Pet Shop Boys llegan al FIB, tras la marea de Sánchez

Castellón, 21 jul (EFE).- El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) llega al sábado tras la marea Pedro Sánchez-The Killers con un cartel cargado de apuestas seguras como los incombustibles Pet Shop Boys, Los Punsetes, The Kooks, The Horrors o Belle & Sebastian.

La visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anoche al festival para asistir al concierto de The Killers provocó un gran revuelo en la zona VIP con un gran número de medios de comunicación concentrados para captar su salida desde la zona entre bastidores hasta el palco lateral situado dentro del escenario, donde disfrutó de la actuación junto a su mujer.

Tras la visita del célebre "fiber", el FIB retoma hoy su programa musical con otro de los cabezas de cartel, el dúo británico Pet Shop Boys.

Treinta años de carrera con números uno por todo el mundo avalan la presencia de Pet Shop Boys como uno de los shows que promete hacer bailar a miles de personas bajo un siempre cuidado set de efectos visuales.

Además la programación de hoy incluye la visita de Los Punsetes con su ácido pop bailable, del oscuro post-punk de The Horrors o el pop con tintes soul de The Kooks.

Otros que llegan con un legado musical de 30 años son Belle & Sebastian, la banda escocesa, muy querida en el festival, que será el plato fuerte para los que añoran los primeros años de andadura del FIB.

El sábado tendrá también otros nombres destacados como la banda inglesa de electro-pop Metronomy, las pamplonicas Melenas con su pop veinteañero pero directo y sólido o Monarchy con su pegadizo synth-pop.

La noche dará para mucho más y quien consiga sortear los "solapamientos" entre escenarios podrá alcanzar a ver al castellonense Junio Mackenzie, la banda de rock instrumental madrileña Toundra, el drum&bass de Turno y el set en directo de Chase & Status.

Además pasarán por los escenarios Holy Bouncer, Oscar & THe Wolf, Giggs, Agost, Fario, Venturi, Nation DJ, Bodega, Papaya, Rusos Blancos, Say Yes Dj, Zazo & Gxurmet, Leyva, Oddisee & The Good Compny, Hayden James, Ochoymedio DJs, Dj Caro, Myd o Migui Brightside.