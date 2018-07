Gloria Estefan: EEUU vive un momento muy difícil y todos están nerviosos

Madrid, 23 jul (EFE).- La cantante Gloria Estefan, que hoy ha recibido la Medalla de Oro de las Bellas Artes en Madrid, ha reconocido que Estados Unidos vive un momento "muy difícil" y que todo el país está "nervioso", aunque ha recordado que no es la primera vez que "el último que llega al país paga los platos rotos".

En una rueda de prensa posterior a la entrega de la medalla, la artista cubanoestadounidense ha manifestado que "no sólo el mundo latino está amenazado por Donald Trump" y que tras más de 50 años en el país y como espectadora de varias campañas presidenciales ha podido comprobar que "usan el miedo para captar votos y siempre el último que llegó al país paga los platos rotos".

"No me asusta porque lo he visto antes, sí el trato que han tenido con los niños separados de sus padres", cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos.

No obstante, ha querido enviar un mensaje de "positivismo, fuerzas y esperanza" a los jóvenes de cara al futuro y, especialmente, ante las próximas elecciones presidenciales del país, ya que "el cambio está en sus manos, la juventud va a decir mucho en las próximas elecciones porque más de 4 millones cumplen 18 años y es importante que sean conscientes de lo importante que son".

Preguntada además por el anteproyecto de reforma constitucional abordado este fin de semana por el Parlamento de Cuba, ha respondido: "¿Cambios? ¿Qué cambios? Luce por afuera que hay cambios pero el pueblo sigue sufriendo. Ojalá que se abran más al mundo, especialmente en las redes sociales, porque la pobre gente de Cuba está congelada en el tiempo".