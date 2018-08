Encuentran muerto al modelo y actor Rick Genest, más conocido como 'Zombie Boy'

El modelo y actor Rick Genest, más conocido como 'Zombie Boy', se ha suicidado en su casa de Montreal, en Canadá. Genest tenía dos rércords Guinness por tener todo el cuerpo lleno de tatuajes de insectos y huesos.

El joven, que iba a cumplir 33 años el próximo 7 de agosto, se dio a conocer en 2011 tras aparecer en el videoclip de Lady Gaga Born this way. De hecho, la cantante no ha tardado en reaccionar en las redes sociales tras su muerte.

"El suicidio de mi amigo Rick Genest, 'Zombie Boy', es más que devastador. Tenemos que trabajar más duro para cambiar la cultura, llevar la salud mental a la vanguardia y borrar el estigma de que no podemos hablar de ello. Si está sufriendo, llame a un amigo o a la familia hoy mismo. Debemos salvarnos unos a otros", ha dicho Gaga en su cuenta de Twitter.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can't talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB