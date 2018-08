Muere el actor Ernesto Chao a los 74 años

Fue muy popular por su papel de Miro Pereira

Ernesto Chao. Imagane: Asociación de Actores y Actrices de Galicia

El actor gallego Ernesto Chao --Ribadavia (Ourense), 1947-- ha fallecido en la mañana de este lunes a los 74 años, según informa la Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

Con una amplia trayectoria en la escena teatral gallega, Chao es recordado entre otros papeles por su personaje de Miro Pereira, en la serie de la TVG 'Pratos combinados', por el cual se hizo muy popular entre el público.

Uno de sus últimos papeles fue en la serie 'Fariña', en donde interpretó al expresidente de la Xunta Gerardo Fernández Albor en una reunión con contrabandistas en Portugal.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la AAAG, Nieves Rodríguez, ha mostrado su "desolación" por el fallecimiento de Chao, anterior presidente de esta asociación, a quien define como una figura "fundamental" para "la progresión de las artes escénicas en Galicia".

Así, lamenta que "se va un pilar importante", que "estuvo en la creación de todas las asociaciones que buscaron la dignificación de los actores y actrices gallegos", pero "por encima de todo" lo ensalza como a "un hombre bueno y generoso".

Trayectoria

Ernesto Chao forma parte de la generación de actores que puso en pie el teatro profesional en Galicia. Fue el segundo director del Centro Dramático Galego (CDG), así como presidente de la Asociación de Actores e Actrices de Galicia, Escena Galega y de la Academia Galega do Audiovisual.

La AAAG señala en un comunicado que sus inicios están vinculados con la Agrupación Cultural Abrente, constituida en 1969 y que supuso un paso fundamental para poner en marcha las históricas Mostras de Teatro de Ribadavia, con la consecuente profesionalización del sector.

Posteriormente, su trabajo se centró en la histórica compañía Teatro Artello, con obras teatrales como 'Pic-Nic', 'As nubes', 'Celtas sen filtros' y 'A cantante calva'.

En el CDG, entidad de carácter público que ayudó a fundar en 1984, Ernesto Chao formó parte del elenco de 'Agasallo de sombras', de Roberto Vidal Bolaño (1984), y de obras como 'Os vellos non deben de namorarse', 'O incerto señor don Hamlet o 'Un Soño de verán'.

Participó en obras de diversas compañías como Teatro do Malbarate ('Xogos á hora da sesta'), Teatro do Noroeste ('O Rei Lear', 'Os xustos', 'Galileo Galilei', 'As vodas de Fígaro'), Manivela ('Compañía') o Redrum ('Noiteboa', 'A canción do elefante').

En 2001, junto a Rosa Álvarez, fundó la compañía Lagarta Lagarta, de la cual salieron obras como 'Carambola', 'As últimas Lúas', 'O segredo dos Hoffman' y 'Aeroplanos'.

En el audiovisual, además de en 'Pratos combinados', interpretó papeles en series como 'El Comisario', 'Aquí no hay quien viva' y 'Pepe, o Inglés', entre otras.

En el cine, ha participado en 'La hora Bruja' (Jaime de Armiñán, 1985), 'Esperanza' (Chano Piñeiro, 1986), 'Urxa' (Carlos Piñeiro, 1989), 'Huidos' (Sancho Gracia, 1992), 'La Ley de la frontera' (Adolfo Aristarain), '13 badaladas' (Xabier Villaverde, 2002), 'Os mortos van ás presas' (2009) y 'María (y los demás)' (Nely Regueira, 2016).

Entre los reconocimientos que recibió se encuentra el Premio Compostela a la mejor interpretación masculina por hacer en 1992 de Galileo y en 1993 por 'Un soño de verán'. En 2002, recibió el Premio de Honra Abrente y el Premio Chano Piñeiro do Audiovisual Galego. En el teatro, recibió el Premio María Casares a actor protagonista por la obra 'As últimas lúas', en 2008.

Pésame

El fallecimiento de Chao ha provocado diversas reacciones de pésame de la sociedad gallega, entre ellas de varios de sus compañeros de profesión, de la Academia Galega do Audiovisual y de Escena Galega a través de las redes sociales. El actor es velado en el cementerio compostelano de Boisaca.

Las partidos políticos también han lamentado esta muerte. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegura que: "Permanecerá en nuestra memoria por su larga y fructífera carrera como actor".