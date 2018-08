Varios dibujantes muestran su pesimismo con la situación del cómic en España

A Coruña, 07 ago (EFE).- Varios dibujantes muestran su pesimismo con la situación del cómic en España y es que en el país, tal y como han indicado, no corren buenos tiempos para el cómic a pesar de la excelente cantera de autores con la que se cuenta.

Es lo que han confirmado hoy en rueda de prensa los dibujantes Josep Homs, Belén Ortega y Mamem Moreu en A Coruña, donde hoy son los protagonistas de las charlas Viñetas desde el Altántico que se celebra estos días en la ciudad herculina.

Los tres han constatado que lo que puede ganar un dibujante de cómic en España puede oscilar entre los 8.000 y los 12.000 euros anuales de los que por supuesto hay que descontar impuestos, cota de autónomos y otros etcéteras que no ponen nada fácil el camino del dibujante.

Eso hace que gran parte de los autores, tal y como han contado en rueda de prensa los dibujantes, trabajen para el mercado norteamericano donde el salario es mucho mayor pero también el ritmo de trabajo es ?vertiginoso? o para el franco belga.

Durante el encuentro mantenido hoy con los medios, Josep Homs, que en 2012 dibujó el primer tomo de la adptación del cómic Millenium, la exitosa trilogía de Stieg Larsson, con guión del Sylvain Runberg, ha reconocido que para él lo más importante en sus historietas es la narración.

Homs ha hecho hincapié en que los autores de cómic ?somos dibujantes pero también contadores de historias? y en este sentido ha asegurado que es lo que más le divierte del proceso porque le exige ?más esfuerzo intelectual?.

Homs ha asegurado que una asignatura pendiente del cómic en España es llegar al público infantil; para él los propios padres tienen mucha responsabilidad en este sentido ya que descartan este género para sus hijos.

Como no podía ser de otra manera los hijos de Homs son lectores de cómic pero él insiste en que no tiene nada que ver su profesión y cuenta que su hija Virginia no tiene ni idea de francés pero devora los que hay en su casa porque asegura ?a los niños les gusta el lenguaje de los dibujos?.

De la misma opinión que Homs es Mamen Moreu, autora de la novela gráfica Resaca y colaboradora de El Jueves.

Moreu, que además de dibujante durante cinco años fue librera, cuenta lo reacios que eran los padres a llevarse cómics para sus hijos ?más allá de Mortadelo y Filemón? y explica que ?al final se acaban llevando siempre un cuento de princesas y de dinosaurios?.

Moreu cree que el cómic es, desgraciadamente, el gran desconocido del público infantil; para la autora de Desastre es además una lástima que se pierdan las posibilidades de aprendizaje que el cómic ofrece a los niños.

La autora explica que, por ejemplo, al estar escritos en mayúsculas, los cómics pueden ser de excelente ayuda a la hora de aprender a leer.

Por su parte, Belén Ortega, sucesora de Josep Homs en la saga Millenium y autora de Himawari y Pájara Indiano, cree que sería necesario introducir los cómics y el manga en los institutos.

Ortega se ha mostrado convencida de que ?la gente no lee cómic por desconocimiento?.