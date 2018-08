Paco Arango rueda "Los Rodríguez y el Más Allá", que tendrá una segunda parte

Madrid, 13 ago (EFE).- El director de cine y benefactor Paco Arango, que estos días rueda en Madrid su tercer largometraje, la comedia familiar "Los Rodríguez y el Más Allá", protagonizada por Edu Soto y Mariana Treviño, hará una segunda parte nada más terminar la primera que tendrá, como todas sus películas, fines solidarios.

Arango (Ciudad de México,1965) es también presidente de la Fundación Aladina, dedicada a proteger y cuidar a niños con cáncer y a sus familias, que se creó tras el éxito de la serie que dirigió y produjo en TVE "¡Ala? Dina!". Esa fue la primera vez que Arango mezcló magia y efectos especiales con comedia y ternura.

Después rodó "Maktub" (2011), cuyos beneficios destinó a la creación de un centro de trasplante de médula ósea, y el año pasado, con lo que ganó de "Lo que de verdad importa", llevó de vacaciones a mil niños enfermos de cáncer españoles a los campamentos fundados por Paul Newman en Connecticut (EEUU).

"Lo que quiero es hacer buenas películas y que gusten, pero también quiero que tengan una causa benéfica detrás. Son cosas distintas, pero en el cine se juntan de forma mágica", ha dicho Arango, también productor, guionista y compositor.

Efe acompañó al equipo en una jornada del rodaje dedicada al cierre, un número musical coreografiado por el que fuera "alma" del famoso Ballet Zoom de Valerio Lazarov, Charlie Hussey, al que se puede ver camuflado entre los habitantes del planeta Más Allá.

Alguno de ellos, desvela Arango, niños que han padecido o superado un cáncer y también familiares de los que no pudieron hacerlo.

"Es maravillo verlos", ha dicho Arango, un "renacentista del siglo XXI", como le define la actriz mexicana Mariana Treviño, la "mamá" de la nueva comedia, feliz de que su "tarjeta de presentación" en España sea de la mano del director de "Maktub".

"Ya no hay personas como Paco, que tengan un corazón tan grande, me siento bendecida de participar", ha dicho Treviño, toda una celebridad en la televisión mexicana, quien destaca la parte familiar del filme, "una película de aventuras para toda la familia que piensa también en los niños", señala.

Los Rodríguez son una familia "normal, muy disfuncional, como todas las familias normales -se ríe Arango-, que un día descubre que el difunto abuelo dejó en la casa una entrada cósmica a otro planeta, de donde era él".

"Siempre pensamos en otros planetas imaginamos extraterrestres, pero no: esto es un planeta exactamente igual que la tierra pero mucho más pequeñito que está atascado en los años 50, no progresan. La gran diferencia es que ellos sí saben que nosotros existimos y nosotros no. En la historia, se entremezclan los dos mundos", adelanta.

Para Edu Soto, que regresa al cine diez años después de dar vida al camaleónico dibujo de Ibáñez en "Mortadelo y Filemón. Misión salvar la tierra" (2008), esta película "es un bomboncito".

"Cuenta cómo vive una familia muy normal que se ve de repente en un planeta distinto donde mi padre ha dejado algunas cosas pendientes".

Arango ha contado asimismo con un elenco de cómicos de primer orden, como Santiago Segura, Rossy de Palma, Omar Chaparro -que es el Segura mexicano, explica Arango-, y Geraldín Chaplin, quien perfectamente identificada con su personaje explica a Efe que compone a "una vieja loca para quien todos los días son Ascot; está en un manicomio y a diario se pone sus sombreros y sus joyas".

Chaplin, recientemente en "Parque Jurásico: El reino caído", ha contado a Efe que Arango tiene "el sentido de la comedia".

"Normalmente los directores repiten y repiten cuando un gag no funciona pero Paco sabe por qué no funciona, y entonces lo cambia. Tiene un timing brillante. Y él mismo es surrealista. El otro día vino al rodaje vestido de Batman. Sólo le hizo gracia a él", se pasma Chaplin, ganadora del Goya por "En la ciudad sin límites" (2002)

"Geraldin es una joya", apunta Arango, quien explica que "aquí recibe un poder que no puede controlar, y es que flota. Y para evitarlo tiene que llevar siempre algo de peso".

El rodaje durará aún seis semanas más en diferentes localizaciones de Madrid.

Producida por Guisante Films y Calcon Producciones, con participación de RTVE, será distribuida por A Contracorriente en España y Cinépolis en Latinoamérica.