El Pórtico de la Gloria reabrirá en diciembre cobrando una entrada de 10 euros

Los ingresos serán destinados por completo a la conservación

El Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago. Imagen: EFE

El 1 de diciembre, el Pórtico de la Gloria volverá a abrir sus puertas al público, esta vez con un sistema de visitas guiadas que tendrán un coste ordinario de 10 euros y que serán gratuitas para los 'amigos de la Catedral' y, en determinados grupos, para peregrinos y compostelanos. Desde finales de julio, el pórtico abrió durante la temporada alta para que pudieran disfrutarlo los visitantes de un modo gratuito por última vez.

El responsable de la Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, y el deán, Segundo Pérez, han contado las últimas novedades del programa de visitas y han aprovechado para salir al paso de las críticas recibidas días por la decisión de cobrar la entrada a este monumento.

Después del programa de visitas gratuitas que duró algo más de 50 días, en el que contemplaron el monumento cerca de 80.000 personas, el Pórtico se encuentra ahora cerrado para labores de mantenimiento y medición, así como para instalar un sistema de protección que lo separe del resto de la nave y evite su deterioro cuando se inicien las obras de restauración en el interior.

La intención es volver a abrir al público el monumento en cuanto sea posible, pero Daniel Lorenzo ha indicado que será, como más tarde, el 1 de diciembre cuando se inicie el nuevo programa de visitas, de 45 minutos de duración y guiadas por personal del Museo para grupos de un máximo de 25 personas. Así, podrán ver el monumento un máximo de 475 personas cada día.

De hecho, cada hora habrá un máximo de dos visitas en el mismo horario que el Museo de la Catedral, de noviembre a marzo de 10,00 a 20,00 horas y de abril a octubre de 9,00 a 20,00 horas. Además, a diferencia del programa gratuito, podrá reservarse con antelación.

Ingresos destinados a la conservación

Para "hacer frente a la conservación y mantenimiento del Pórtico", así como para la organización y funcionamiento del programa de visitas, la visita guiada costará 10 euros, ocho euros en el caso de la reducida y dos para el programa educativo para escolares. Los ingresos, ha garantizado la Catedral, se destinarán "exclusivamente" a labores de conservación y mantenimiento del patrimonio catedralicio, así como para la gestión del sistema de visitas. El resto de la basílica continuará siendo de entrada libre.

Daniel Lorenzo ha recordado que la necesidad de cobrar estas visitas guiadas pasa por asegurar "el sostenimiento" del monumento con el objetivo de que no vuelva a deteriorarse. Ha mencionado los consejos de expertos que, ante el coste y la dificultad que tendrá la conservación de este monumento, apostaron bien por eliminar la policromía (la parte más delicada) o bien por cerrarlo definitivamente al público, evitando cambios de humedad y condiciones ambientales.

La intención de la Catedral, sin embargo, ha sido siempre mantenerlo abierto a visitas, aún a pesar de que el coste anual del mantenimiento superará los 200.000 euros, ha explicado.

Lorenzo ha mostrado una serie de tres fotografías, tomadas al inicio del siglo XX, en 1992 y en 2008, en las que se podía ver el deterioro en la policromía de una figura. En particular, ha incidido en el deterioro experimentado por la policromía entre 1992 y 2008, teniendo en cuenta que el Pórtico fue sometido a un proceso de restauración en 1993. "Hubo algo que no se hizo: la conservación", ha ejemplificado, tras lo que ha apostado por "tomárselo en serio" si se quiere conservar el monumento, en una situación "muy delicada" y en unas condiciones de contaminación química que son "una bomba de relojería". "Tenemos una obligación y no podemos renunciar a ella: que ese patrimonio se conserve", ha dicho Daniel Lorenzo, que ha asegurado que incluso cobrando por las visitas ve "difícil" que pueda autofinanciarse.

Además, ha calificado de "injustas" las críticas que acusan a la Catedral de beneficiarse de este programa, haciendo hincapié en que la restauración sí tuvo coste para la basílica compostelana. Excepto la aportación para la gestión de las visitas gratuitas al pórtico a cargo de Turismo de Galicia, Daniel Lorenzo ha indicado que la restauración del Pórtico "no tuvo ni un euro" de ayuda de administraciones públicas, si no que se financió con la aportación de la Fundación Barrié y, finalizado este contrato, a cargo de la Catedral.

Del mismo modo, ha indicado que durante esta década de trabajos, la restauración ha supuesto gasto para la Catedral como la inversión en seguridad (que supone 600.000 euros anuales), la instalación de cámaras, los suministros o el personal propio participante. "De junio hasta ahora, la Catedral ha destinado 158.000 euros al Pórtico", ha ejemplificado.

Daniel Lorenzo ha desvelado que las administraciones local, autonómica y central, en distintos encuentros, "siempre han dicho que la Catedral no es sostenible" y les han instado a cobrar por sus espacios para "autofinanciarse" y no "depender" de ayudas públicas.

En este sentido, ha recordado que tanto el sistema de visitas como la conservación de la restauración del Pórtico tendrán un coste "elevadísimo" para el que la Catedral "no cuenta con un solo euro de ayuda pública" y, de hecho, ha puesto en duda que el cobro llegue para financiar este mantenimiento.

Visitas de grupo

Aún existirá la posibilidad de visitar el Pórtico de forma gratuita. En concreto, no tendrá coste para los participantes en el programa de 'amigos de la Catedral' y habrá dos grupos gratuitos (los domingos por la tarde) para compostelanos, previa recogida de invitación. También los peregrinos tendrán un grupo diario gratuito, que gestionará la Oficina del Peregrino.

En el caso de los grupos turísticos con guías oficiales acreditados por la Fundación Catedral, podrán realizar ellos mismos la visita. Para las reservas, los operadores accederán a la plataforma web de la forma en la que ya lo realizan, siempre que el grupo tenga un máximo de 25 personas. Por su parte, para los grupos escolares se realizará un programa específico, organizado por niveles formativos, que incluirá la entrega de material especializado y el uso de herramientas didácticas. Estas visitas se llevarán a cabo, en principio, los jueves entre diciembre y junio. En todos los casos, las visitas se iniciarán en el Pazo de Xelmírez, incluyéndose el espacio divulgativo sobre la restauración del Pórtico y el Espacio Maestro Mateo.

Previamente, entre el 8 de octubre y el 9 de noviembre, la Catedral llevará a cabo un programa de visitas gratuitas por invitación a entidades y colectivos de relevancia, lo que supone un máximo de 83 visitas para algo más de 2.000 personas.