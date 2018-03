CATALUNYA.-Una muestra sobre Pau Casals recuerda en Madrid su compromiso con los exiliados y la paz

19/01/2009 - 15:14

El Centro Cultural Blanquerna de Madrid inauguró hoy la exposición 'Pau Casals: un músico comprometido' con el fin de dar a conocer la faceta "más humana" de compromiso con la libertad, la paz y la democracia de uno de los mejores violoncelistas del siglo XX, según explicó hoy la directora de la Fundación Pau Casals, Pepa Domingo.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Centro Cultural Blanquerna de Madrid inauguró hoy la exposición 'Pau Casals: un músico comprometido' con el fin de dar a conocer la faceta "más humana" de compromiso con la libertad, la paz y la democracia de uno de los mejores violoncelistas del siglo XX, según explicó hoy la directora de la Fundación Pau Casals, Pepa Domingo.

La exhibición recorre la vida del artista desde 1939, año en que se exilió a Prades (Francia), hasta el 22 de octubre de 1973, día en que murió en San Juan de Puerto Rico.

De forma paralela se realizarán mesas redondas sobre Casals y el acto de clausura de la exposición, el 11 de abril, contará con la participación del violoncelista Iagoba Fanlo.

La exposición se centra especialmente en el exilio de Casals, durante el cual intentó ayudar a todos los que estaban en su misma situación. "Es una parte de su vida poco conocida y no debería ser así", afirmó la comisaria de la exposición, Nuria Ballester.

AYUDA A LOS EXILIADOS

Por ello, se exhiben cartas de esa época donde el músico pidió donaciones para los exiliados, o agradecimientos por éstas, y artículos que publicó en periódicos británicos y americanos. 'Why Franco must go' fue publicado en el 'News Cronicle' en 1946, y 'I have not changed my mind' en el 'Saturday Review'.

En estos tiempos, el autor de El Vendrell (Tarragona) renunció a ser concertista porque "hay cosas más importantes que la música".

Cabe destacar que Casals estuvo nominado en dos ocasiones para el Nobel de la Paz (en 1956 y 1958), recibió la Medalla de la Libertad de los Estados Unidos (1963) y le otorgaron la Medalla de la Paz de las Naciones Unidas (1971).

Aún así, la exhibición no deja de lado su faceta como músico y, por ello, se proyecta un audiovisual de seis minutos en que se refleja la virtud de este violoncelista que hizo mundialmente conocida la canción 'El cant dels ocells'.

Para el director de Memorial Democràtic, Miquel Caminal, "la música es protectora de la memoria, tal y como lo es la pintura", y la música de Casals dice "cosas más exactas que la palabra mejor escogida".

ESCASO RECONOCIMIENTO EN ESPAÑA

Fue tal la importancia a nivel mundial que incluso Albert Einstein le dedicó elogios a su "actitud firme, no tan sólo contra los opresores de su pueblo, sino también contra los oportunistas".

Por la "gran faceta humana" de Casals que tuvo trascendencia a nivel mundial, Domingo consideró que este músico no ha tenido "todo el reconocimiento que se merecería en España".

"Pau Casals debería aparecer en los libros de texto no sólo como músico sino por su compromiso, por sus valores, y por los múltiples reconocimientos", añadió.