Seann William Scott: "Me lo paso bien al leer las malas críticas"

19/01/2009 - 15:39

"Me lo paso bien al leer las malas críticas", afirmó hoy Seann William Scott, que está en Madrid para promocionar su nueva película,'Mal ejemplo', con estreno en España el próximo 30 de enero. Scott, conocido internacionalmente por su personaje Steve Stifler, de 'American Pie', protagoniza esta comedia junto a Paul Rudd ('Lío embarazoso'). Jane Lynch, Elizabeth Banks ('Virgen a los 40') y los novatos Christopher Mintz-Plasse y Bobb'e J. Thompson completan el reparto.

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

En el film, dirigido por David Wain, Scott y Rudd son Wheeler y Danny, dos vendedores de una bebida energética que tienen un accidente con la camioneta de la empresa durante una mala jornada que culmina con una borrachera. Como opción a la cárcel, el juez les da la posibilidad de hacer un trabajo social en un programa didáctico para jóvenes tan problemáticos que la idea de dejarse arrestar no les parece tan mala.

Sazonada con chismes y tacos sexuales, la comedia "ha recibido buenas críticas en Estados Unidos", según Scott. "¡Eso me ha sorprendido mucho!", bromeó el actor. "La película es buena, me parece hilarante", opinó. "Creo que films como éste funcionan actualmente", añadió Paul Rudd. "El mundo está muy pesimista", justificó.

El Danny al que da vida Rudd es un estresado treintañero que odia su vida, todo lo opuesto del 'ligón' y fiestero Wheeler, interpretado por Scott. "A pesar de ser lineal, creo que mucha gente podrá identificarse con él porque todos ya pasamos por un momento en que nos gustaría cambiar por completo la vida", defendió Rudd, que también es co-autor del guión.

ALMODÓVAR Y REAL MADRID

Con buen humor y sobradas dosis de autocrítica, Scott declaró que ya trabajó en "películas muy malas" y que no tiene "miedo" a encasillarse en un mismo tipo de papel. "Creo que interpreto bien a tíos que quieren divertirse", confesó. "Para mí eso es un negocio, me lo paso mejor al leer las críticas malas que las buenas", sentenció el actor de 32 años.

Su chándal del Real Madrid delataba su afición por España. "Me encanta este país", declaró, comprobando su cariño al relatar un largo viaje de meses donde pasó por ciudades como Granada, Sevilla, Jerez de la Frontera, La Coruña, San Sebastián, Tarifa o Ibiza, además de Madrid y Barcelona. "Quiero trabajar mucho en los próximos años para después venir a vivir aquí y abrir un pequeño negocio, como un café", desveló.

Pero antes de retirarse, Scott confesó que le gustaría trabajar en alguna producción española. "Necesito darme el tiempo para aprender definitivamente el español", contó el actor, que ya tomó algunas clases. "Las películas europeas tienen, en general, más calidad que las estadounidenses", subrayó un 'fan' de Almodóvar. "Es mi director favorito, junto a Susanne Bier", puntualizó.

LOS AMERICANOS, "ORIGINALES"

Scott también declaró su admiración por Javier Cámara ("está asombroso en 'Hable con ella'") y Penélope Cruz. "La conocí en un programa de televisión en el que yo era el presentador y ella, una de las invitadas", reveló, añadiendo que suele ver las películas de Almodóvar "de pie", debido a "su gran carga emotiva".

El actor cree que las comedias estadounidenses para adultos "se copian unas a las otras, desde Porky's", pero que no es un problema, ya que "siguen teniendo éxito". "Los americanos somos muy originales", declaró en tono irónico.

Por su parte, Rudd no tuvo tiempo de hablar sobre la calidad de los guiones. Sin embargo, dio su opinión sobre la huelga de actores de Hollywood. "Estamos divididos, hay gente que la apoya, pero hay otros que no, debido al momento de crisis", detalló, añadiendo que no está "muy preocupado" por su situación.