Leo Bassi reclama un mundo mejor en 'Utopía', su nueva comedia

Efe 19/01/2009 - 16:10 2 Comentarios

El cómico italiano Leo Bassi. Foto: Efe

Inspirado por la pasión y la violencia con la que grupos de ultraderecha atacaron 'Revelación', su último espectáculo, el cómico Leo Bassi estrena ahora 'Utopía', una obra con la que pretende agitar a la izquierda y despertar en ella las ganas de soñar y defender un mundo mejor.

"El humor es un arma muy poderosa", ha dicho Leo Bassi en la presentación de este nuevo espectáculo que se estrena el próximo jueves en el Teatro Alfil, el mismo en el que en el 2006 fue descubierto un artefacto explosivo durante una de las funciones de 'Revelación', una obra en la que criticaba los monoteísmos.

Este fue uno de los ataques que Leo Bassi sufrió por esta obra, junto a "contratos rotos" y otras amenazas que le llevaron incluso a contratar guardaespaldas. Una experiencia , ha dicho, que "ha marcado mi vida" pero que también "han despertado mis ganas de lucha", algo que el cómico ha volcado en su nueva obra, una comedia "políticamente muy dura".

El sustituto: un patito de goma

El patito de goma, ese que "no se hunde nunca, es indestructible y eternamente simpático y es la imagen menos agresiva que imaginar se pueda" es el nuevo aliado escénico de Leo Bassi, que, así, ha retirado el crucifijo que simbolizaba su anterior montaje y que tantos problemas le trajo.

"Era como mostrar una tela roja a un toro. Aquí hay patos, no hay razón directa para que se enfaden. De todas formas me da igual, hace tres años tenía miedo, pero ahora no, no me voy a parar. Yo no necesito dar hostias, tengo mi comicidad", ha comentado.

Tras comprobar en sus propias carnes cómo la extrema derecha "tiene muy claro en qué tipo de sociedad quiere vivir" y que "pueden llegar a matar para defenderla", Leo Bassi, que confiesa que tiene el corazón a la izquierda, se ha cuestionado por qué los partidos y sectores sociales progresistas "no tienen esta pasión" y han dejado de tener una visión del mundo al que aspiran y de defender sus ideales.

"Viejo bufón"

"No se puede vivir sin utopía", ha asegurado Leo Bassi, que en este espectáculo se ha metido en la piel de un "viejo bufón", de un "payaso de cara blanca", un personaje que, según este actor que continúa una saga de seis generaciones de cómicos de circo, representa "un indestructible deseo de soñar y de no aceptar las cosas como son".

En el espectáculo Leo Bassi dará también sus propuestas sobre cómo construir un mundo mejor y defenderá un nuevo humanismo relativista basado en una "tolerancia" que no clasifique las cosas entre negras y blancas. Es, según el cómico, una contestación a las tesis históricas y políticas que José María Aznar sostiene en su libro 'Carta a un joven español'.

Entre sus proyectos, además de recoger en su página web las propuestas sobre un mundo mejor de sus espectadores para hacérselas llegar a los políticos, está visitar el próximo mes de febrero a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. "Los dos nacimos el mismo año, en 1952, quiero visitarla para saber cómo vive, cómo piensa", ha apuntado.