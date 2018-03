Leo Bassi mete "caña" en su nuevo espectáculo, 'Utopía', a la "falta de pasión de la izquierda que ayuda a la banca"

19/01/2009 - 17:39

El cómico Leo Bassi vuelve a Madrid, al Teatro Alfil, con su nuevo espectáculo, 'Utopía', en el que mete "caña" -según expresó hoy el artista- a la "falta de pasión de la izquierda, que vive su pasado burocratizado y ayuda a la banca".

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

Bassi, que aludió a los avatares vividos en la capital española hace tres años durante la representación de su anterior espectáculo, 'Revelación', que le llevó a sufrir un atentado con explosivos en el citado teatro y el asedio de la ultraderecha, afirmó que 'Utopía' ha nacido precisamente de esa experiencia que le ha permitido darse cuenta de que en la izquierda ha derivado hacia una "moderación" y una "ausencia de visión de la sociedad". "Falta en ella esa pasión que en cambio sí existe en la derecha, que se manifiesta siempre por lo que quiere", dijo.

El artista, que tocó todos los temas de la actualidad durante la presentación de su espectáculo, aseguró que "como bufón", lo único que pretende es "despertar las conciencias haciendo reír" y que en este montaje (inspirado además por el libro 'Cartas a un joven español' de José María Aznar) intenta decir a la izquierda que vuelva a "empezar de cero" y a reflexionar sobre lo que son las utopías, "sin las que no se puede vivir" y que la izquierda parece haber "olvidado", afirmó.

"Este es un espectáculo políticamente muy duro -confesó- pues recuerda a la izquierda que no representa un ideal ético y moral que existe en una parte de la sociedad y que ha perdido la vitalidad y la capacidad de reírse de sí misma". Pero la función "va más allá". Para Leo Bassi, el problema es la "percepción del tiempo" pues, en su opinión, las "verdaderas utopías se desarrollan en un tiempo poético que ha resultado destrozado, en buena medida, por la inmediatez de la tecnología".

PROPUESTAS UTÓPICAS

En este espectáculo (que ya ha pasado por Logroño), el artista ha recurrido a tradicional figura del payaso de la cara blanca que representa precisamente la utopía pues se trata de un ser "mágico y poético", explicó. "Esta magia es la que nos falta hoy en día", añadió.

Por eso, valiéndose de este personaje, Bassi intenta "despertar en el público su deseo de descubrir sus propias utopías" pues está convencido de que "depende de cada uno cambiar la visión de las cosas".

Entre sus propuestas el cómico se centrará, según declaró, en la lucha por el aborto, con el que está claramente a favor. Asimismo, en su espectáculo también propondrá que se establezca un calendario que unifique todas las culturas. "Mientras nosotros estamos en el 2009, los chinos están en 5.400 y pico y los coreanos en el 6.300, por no hablar de ciertas tribus. La idea es abrir un debate en la ONU para poner todas las culturas de acuerdo en las fechas. Así las cosas se pondrían en perspectiva", aclaró.

En este nuevo espectáculo Bassi se mostrará también defensor del "relativismo", que su entender significa "tolerancia". "No hay una verdad absoluta salvo el amor, algo que la derecha aún no ha aprendido", indicó.

LA CRISIS

Leo Bassi reconoció que cuando gestó 'Utopía' hace más de un año estaba lejos de imaginar que su estreno coincidiría con una crisis económica como la actual. "Una crisis que ha dado ladrones como Madoff o que ha llevado a los Gobiernos a inyectar fondos públicos a la banca privada, lo que legitima incluso a un fontanero a pedir ese mismo dinero", señaló. "con todo lo que está pasando vemos que la lógica no funciona por lo que es de máxima urgencia buscar estas utopías", agregó.

Por otra parte, Bassi reconoció que no tiene "miedo" a que la ultraderecha vuelva a hostigarle y dijo esperar que incluso "se enfade", aunque indicó que en esta ocasión "no cree que haya una reacción tan directa" como en el caso de 'Revelación', en donde se citada la Biblia y había una cruz en escena. "Pero me da igual. Después de tres años ellos han despertado mis ganas de luchar. Mis armas son la comicidad y el chiste", sentenció.

Asimismo, afirmó que la "imperfección política" es esencial para él en sus espectáculos y que le concede mucha más importancia que a la "perfección técnica y teatral".

"BOICOTEAR" A ISRAEL

El cómico también tuvo palabras para el actual conflicto palestino-israelí y señaló que es preciso "boicotear a Israel política, económica y culturalmente" recordando que sobre esta cuestión "mucha gente lo tiene claro pero no se ven representados por los partidos políticos".

Bassi anunció que a lo largo del próximo mes de febrero el 'Bassibus' volverá a la carga y que esta vez visitará a Esperanza Aguirre, quien curiosamente nació en el mismo año que él.

Por último, reconoció que crea "confusión" y que es posible que por ello los intelectuales le tachen de "bufón y cutre". "Pero no temo perder la dignidad. Todo lo que hago va dirigido al público sencillo", apostilló.