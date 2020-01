Dani Olmo presiona para ser el regalo de enero del Barcelona: "Si hay acuerdo, mejor salir ahora"

El propio jugador ha reconocido el interés culé en hacerse con él

Se marchó de La Masía en 2014 para crecer en el fútbol croata

Es el único español internacional sin haber militado en LaLiga

Foto: Cordon Press.

El Barcelona podría estar cerca de atar a Dani Olmo. El único jugador internacional con España sin haber llegado a jugar en LaLiga, ha reconocido en una entrevista a L'Esportiu que el club catalán está interesado en su contratación y que si por él fuera, se marcharía este mismo mes de enero.

Una de las ultimas joyas que ha dado la cantera española está muy cerca de volver a casa. Dani Olmo, que se fue del Barça en 2014 cuando militaba en el Juvenil B culé, se ha encargado personalmente de avivar el interés de los de Ernesto Valverde por hacerse con sus servicios.

"No sé si el Barça me quiere ahora o a final de temporada, es un asunto que controlan mis representantes (...); si hay acuerdo entre los clubes es mejor salir ahora", ha dicho el mediapunta en una entrevista con el citado medio. Olmo, que debutó con España en la última convocatoria de Robert Moreno clasificatoria para la Eurocopa, sabe que sus opciones de ir al torneo de este verano con Luis Enrique pasan por seguir agrandando el cartel que se ha hecho en el Dinamo de Zagreb.

A Croacia, Dani llegó hace cinco años y desde entonces ha ido tomando los mandos del principal club balcánico hasta convertirse en una estrella clave para disputar la Champions League. Por ello, varios clubes europeos se han interesado en hacerse con sus servicios y entre ellos estaría un Barcelona que ya está negociando con los de Zagreb.

"Mi objetivo es ir a la Eurocopa y se me hará difícil si en los próximos meses sólo juego una competición menor. Y no sólo por ir a la Eurocopa, también por seguir mejorando. No es que me esté ofreciendo; es que me veo preparado para dar un paso en mi carrera", ha dicho Olmo quien pasó seis años en La Masía donde le "enseñaron valores para toda la vida".

Según la web especializada Transfermarkt, el español está valorado actualmente en 35 millones de euros. Una cantidad similar a la que maneja el Dinamo (alrededor de los 40) y que sería factible para el Barcelona de cara a reforzar su plantilla para el segundo tramo de la temporada donde el club opta a revalidar LaLiga y triunfar en Champions y Copa.