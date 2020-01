España arranca su andadura en la ATP Cup con una contundente victoria sobre Georgia

La selección español aplasta a Georgia en su estreno en la ATP Cup

El lunes, los de Francisco Roig se medirán al combinado de Uruguay

Rafael Nadal y Roberto Bautista Agut, en los dos partidos individuales, y Pablo Carreño y Feliciano López, en el dobles, sellaron un debut perfecto para el equipo español en la ATP Cup con una contundente victoria por 3-0 ante Georgia. El lunes, el combinado de Francisco Roig se enfrentará a Uruguay.

En el cierre de la jornada, Pablo Carreño y Feliciano López aportaron el tercer punto. Ganaron en el dobles, por 6-3 y 6-4, a Aleksandre Bakshi y a George Tsivadze.

España abrió su participación en la nueva competición por equipos de la ATP con un pleno ante la escuadra de Georgia para dormir en cabeza del Grupo B.

El conjunto español descansará este domingo y retomará el torneo el lunes, con el cruce ante el combinado de Uruguay, que perdió ante Japón por 0-3.

Rafa nunca falla

El número uno del mundo, Rafa Nadal, dio a España este sábado, tras imponerse a Nikoloz Basilashvili (6-3, 6-4), la victoria final para España en su enfrentamiento ante Georgia (2-0) en la ATP Cup, el torneo mundial de la ATP con 18 países que se celebra en Australia y que marca el inicio de la temporada 2020.

Aunque salió algo frío a la pista del Queensland Tennis Centre de Brisbane, cediendo su saque inicial, el balear supo responder pronto. Con un 'contrabreak' reparó la situación, materializando su segunda bola de quiebre, y, aunque pudo romper de nuevo el servicio del número 26 de la ATP en el sexto juego, lo logró finalmente en el octavo antes de confirmar la rotura y la victoria en el set en el siguiente.

Mucho más cómodo, Nadal fue ganando confianza en su primer encuentro del año y no desaprovechó la primera oportunidad que se le presentó, rompiendo a su rival en el quinto juego. Fue el primero de los tres juegos ganados de manera consecutiva, que fueron interrumpidos por otro 'break' de Basilashvili.

De hecho, el georgiano llegó a empatar la contienda (5-5), y el de Manacor tuvo que recurrir a otro 'contrabreak' para poner fin a la contienda en su siguiente servicio en una hora y 50 minutos.

Bautista aplastó a su rival

Anteriormente, Roberto Bautista daba a España el primer punto al arrollar a Aleksandre Metreveli (6-0, 6-0). El castellonense, número 9 del mundo y segundo cabeza de serie del equipo español, no tuvo piedad del número 679 del ranking ATP, que sucumbió tras una hora y 11 minutos y que no pudo ganar ningún juego en el recinto australiano.

Así, Bautista aprovechó tres de las seis bolas de rotura de las que dispuso en el primer set para endosarle un 'rosco' al georgiano, que desperdició en el inicio de la segunda manga su única pelota de 'break' para ceder de nuevo tres quiebres y despedirse con derrota.

"Me he sentido al cien por cien en la pista. Me gusta preparar bien la pretemporada, la he hecho en casa", declaró Bautista tras el encuentro. "Sabemos jugar bien los partidos, tenemos un equipo muy completo y venimos muy preparados", añadió sobre las opciones de España en el torneo.