Fichaje inminente en el Real Madrid: el club ata a la promesa brasileña Reinier

Reinier llegaría a Madrid el 19 de enero, que es cuando será mayor de edad

El fichaje del centrocampista brasileño rondará los 30 millones de euros

Reinier, en un encuentro con el Flamengo. Imagen: Reuters

El Real Madrid sigue con su firme estrategia de firmar jugadores jóvenes con proyección. El último caso es el del centrocampista Reinier Jesús, procedente del Flamengo. El brasileño tiene 17 años y podría llegar el próximo 19 de enero, fecha en la que cumplirá la mayoría de edad.

Tanto As como Marca han avanzado esta noticia y todo hace indicar que Reinier será jugador del Real Madrid en este mercado de invierno. El precio de la operación rondará los 30 millones de euros. De esta manera, el joven medio seguirá los pasos de Vinicius Júnior y Rodrigo Goes.

El plan del Real Madrid es que Reinier empiece a jugar en el Real Madrid Castilla, principalmente porque no tiene hueco en la primera plantilla al ser extracomunitario y tener el club ocupadas todas las plazas con Vinicius, Militao y Rodrygo.

Su futuro entrenador del Castilla, Raúl González Blanco, se quiso desmarcar de los rumores al ser preguntado por Reinier: "No te puedo decir nada porque no sé nada, tendrás que preguntar al club o a otras personas. Nadie me ha comunicado nada de este caso", declaró.