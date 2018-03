Italianos y españoles se disputan la Lieja-Bastoña-Lieja

AFP 26/04/2009 - 13:59

Los especialistas italianos abordan con grandes opciones la Lieja-Bastoña-Lieja, la 'Decana' que concluye la temporada de grandes clásicas ciclistas este domingo, con un recorrido de 261 km y la presencia de españoles como Alejandro Valverde o Samuel Sánchez.

Ya sean veteranos como Davide Rebellin, de 37 años, o más jóvenes como Damiano Cunego, de 27, los italianos se sienten como en casa en esta carrera que, en su tramo final, atraviesa el barrio italiano de Lieja antes de subir hasta la meta de Ans.

El miércoles, Rebellin salvó la campaña de clásicas del país abanderado del ciclismo ganando la Flecha Valona. "Ahora tengo menos presión", decía pensando ya en una de sus carreras favoritas, donde se ha subido cuatro veces al podio: ganó en 2004, fue segundo en 2001 y 2008 y tercero en 2000.

La distancia -unos 60 km más que la Flecha Valona- y al gran número de dificultades -una docena a través de los profundos valles de las Árdenas- le convienen perfectamente. "Cuando estás en buena forma es más fácil ganar. Las cosas suceden de forma natural", destacaba Rebellin, que cuenta con su compatriota Michele Scarponi, ganador el mes pasado de la Tirreno-Adriático, para que le ayude al final y le acompañe si ataca.

Los italianos también apuestan por Cunego, ideal para este tipo de carrera. Después de terminar quinto en la Amstel Gold Race y tercero en la Flecha Valona, el corredor italiano espera coronarse en Ans, donde su mejor resultado es un tercer puesto en 2006. "Estaré más a gusto el domingo", prometió el de Verona, que se encontrará en la carrera belga con su futuro rival del Giro, su compatriota Ivan Basso.

La 'Decana' también sedujo al ganador del último Tour, el español Carlos Sastre, que no corrió la Flecha. Pero no se implicará tanto como sus compatriotas Alejandro Valverde, ganador el año pasado, y Samuel Sánchez, vigente campeón olímpico, que parten como grandes favoritos. A Valverde se le da bien esta prueba: el murciano ganó en 2006 y 2008 y fue segundo en 2007. Sólo el italiano Danilo di Luca, cuyo equipo no corre la carrera este año, logró superarle hace dos años.

- Equipos:

Caisse d'Epargne, Diquigiovanni, Saxo Bank, Barloworld, Rabobank, Silence, Quick Step, Liquigas, Columbia, Française des Jeux, Katusha, AG2R, Landbouwkrediet, Astana, Lampre, Bouygues Telecom, Euskaltel, Milram, Cervélo, Topsport, Cofidis, Garmin, Agritubel, Skil y Vacansoleil

- Favoritos: Damiano Cunego (ITA), Davide Rebellin (ITA), Andy Schleck (LUX), Alejandro Valverde (ESP), Samuel Sánchez (ESP), Serguei Ivanov (RUS), Cadel Evans (AUS), Christian Pfannberger (AUT)

- Principales ausentes: Danilo Di Luca (ITA), Alberto Contador (ESP), Sylvain Chavanel (FRA)

- Últimos ganadores:

1999: Frank Vandenbroucke (BEL)

2000: Paolo Bettini (ITA)

2001: Oscar Camenzind (SUI)

2002: Paolo Bettini (ITA)

2003: Tyler Hamilton (USA)

2004: Davide Rebellin (ITA)

2005: Alexandre Vinokourov (KAZ)

2006: Alejandro Valverde (ESP)

2007: Danilo Di Luca (ITA)

2008: 1. Alejandro Valverde (ESP)

2. Davide Rebellin (ITA)

3. Frank Schleck (LUX)