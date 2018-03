Mourinho está seguro de que Ibrahimovic se quedará en el Inter

AFP 26/04/2009 - 15:50

El entrenador del Inter de Milán, de la serie A del fúbol italiano, el portugués José Mourinho, insistió el sábado en que está seguro de que el sueco Zlatan Ibrahimovic permanecerá en el club la próxima temporada, al día siguiente de la emisión de una entrevista al jugador en la que afirmó que le gustaría jugar en España.

En la misma, éste señaló que tiene ganas "de algo nuevo". El futbolista sueco de origen balcánico, llegado al Inter en 2006, dijo a la cadena de televisión deportiva Eurosport: "He ganado todo en Italia, aprendí mucho. Pero hay ciertos momentos de la vida en que te dices que hay que probar cosas nuevas".

No obstante, su entrenador ante la pregunta "¿está usted siempre seguro de que Ibrahimovic se quedará en el Inter?", respondió "tengo todavía la sensación de que así será".

"Tengo contrato con el Inter y me siento bien aquí. Pero en lo sucesivo quiero intentar vivir otra experiencia, puesto que ya llevo cinco años en Italia", añadió Ibrahimovic.

"No me sorprende para nada, no hay ningún drama. La entrevista puede ser interpretada como se quiera (...) 'Ibra' no dijo nada diferente respecto a lo que dicen Tévez y Kaká, o lo que yo mismo digo. Son palabras de alguien que desea que no se vaya a pensar que quiere quedarse toda la vida en el mismo club", continuó el director técnico lusitano. "Yo he dicho, por ejemplo, que quiero ganar el 'Grand Slam', es decir, ganar los campeonatos de Italia, Inglaterra y España. Esto puede interpretarse como un mensaje para irme del Inter. Pues no, puedo asegurarles al 100% que la próxima temporada estaré aquí", apostilló.