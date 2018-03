El luxemburgués Andy Schleck gana la Lieja-Bastoña-Lieja

AFP 26/04/2009 - 16:14

El luxemburgués Andy Schleck (Saxo Bank) se adjudicó este domingo en solitario la Lieja-Bastoña-Lieja, la 'Decana' de las clásicas ciclistas, al término de los 261 kilómetros de recorrido.

El menor de los hermanos Schleck, de 23 años, superó en más de un minuto al español Joaquín Rodríguez. Por el tercer puesto, el italiano Davide Rebellin se impuso dentro de un primer grupo, superando al belga Philippe Gilbert, al ruso Serguei Ivanov y al australiano Simon Gerrans.

El italiano Damiano Cunego no pasó del séptimo puesto y el español Samuel Sánchez, campeón olímpico en Pekín-2008, terminó décimo.

Andy Schleck se descolgó en la Roche aux Faucons, a 20 kilómetros de meta, antes de alcanzar y superar a Gilbert, que se había adelantado. El luxemburgués abordó la última dificultad de la carrera, Saint-Nicolas, con unos segundos de ventaja, a falta de 7 km para la llegada.

El grupo de los demás favoritos (Cunego, Rebellin o el español Alejandro Valverde) no logró acoplarse bien para intentar darle caza mientras que tres compañeros del menor de los Schleck, entre los que estaba su hermano Frank, controlaban su avance.

"Me he sentido bien a lo largo de toda la carrera. El plan era partir (en la Roche aux Faucons) pero no creía ser capaz de llegar solo hasta la meta", declaró el ganador. "Me he sentido bien toda la semana", añadió el corredor luxemburgués, que acabó en segunda posición el miércoles en la Flecha Valona. "Creo que hoy merecía ganar. Para mí es la mejor clásica de todas", explicó.

Andy Schleck había terminado el año pasado cuarto, detrás de su hermano, después de atacar en el mismo lugar que este domingo, la Roche aux Faucons.

El joven luxemburgués, 12º y mejor jóven del Tour de Francia el año pasado, fue segundo en el Giro de Italia en 2007.

-- Lieja-Bastoña-Lieja - Clasificación final:

---------------------------------------------

1. Andy Schleck (LUX/SAX) los 261,0 km en 6h34:32.

(media: 39,692 km/h)

2. Joaquín Rodríguez (ESP/GCE) a 1:17.

3. Davide Rebellin (ITA/SDA) 1:24.

4. Philippe Gilbert (BEL/SIL) 1:24.

5. Serguei Ivanov (RUS/KAT) 1:24.

6. Simon Gerrans (AUS/CTT) 1:24.

7. Damiano Cunego (ITA/LAM) 1:24.

8. Benoît Vaugrenard (FRA/FDJ) 1:24.

9. Alexandre Kolobnev (RUS/SAX) 1:24.

10. Samuel Sánchez (ESP/EUS) 1:24.

11. Ryder Hesjedal (CAN/GRM) 1:24.

12. Matteo Carrara (ITA/VAC) 1:24.

13. Jérôme Pineau (FRA/QST) 1:24.

14. Oscar Freire (ESP/RAB) 1:24.

15. Rinaldo Nocentini (ITA/A2R) 1:24.

16. Cadel Evans (AUS/SIL) 1:24.

17. Thomas Dekker (NED/SIL) 1:24.

18. Rémy Di Grégorio (FRA/FDJ) 1:24.

19. Alejandro Valverde (ESP/GCE) 1:24.

20. Vladimir Efimkin (RUS/A2R) 1:24.

21. David Le Lay (FRA/AGR) 1:24.

...

23. Frank Schleck (LUX/SAX) 1:24.

24. Christophe Moreau (FRA/AGR) 1:24.

27. David Moncoutié (FRA/COF) 1:24.

28. Carlos Sastre (ESP/CTT) 1:24.

42. José Serpa (COL/SDA) 2:09.

43. Ivan Basso (ITA/LIQ) 2:24.

63. Leonardo Duque (COL/COF) 3:48.

90. Oscar Pereiro (ESP/GCE) 11:05.

103. Rigoberto Urán (COL/GCE) 11:05.

...

Nota: largaron 199 corredores y clasificaron 119.