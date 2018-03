Rossi gana el Gran Premio de Alemania, por delante de Lorenzo y Pedrosa

AFP 19/07/2009 - 14:40

El italiano Valentino Rossi (Yamaha) ganó este domingo en el circuito de Sachsenring el Gran Premio de Alemania de MotoGP, en un reñido final con su compañero de equipo Jorge Lorenzo, que fue segundo, seguido en tercer lugar por otro español, Dani Pedrosa (Honda).

Rossi salió en 'pole position' en esta novena carrera de la temporada mientras que Pedrosa, octavo en la parilla y ganador del último Gran Premio en Laguna Seca (Estados Unidos), hizo una gran salida desde la octava posición para colocarse rápidamente segundo.

Pero Casey Stoner (Ducati), tercero, adelantó pronto al piloto catalán para ponerse al mando de la carrera en la séptima vuelta. El australiano, ganador el año pasado en Sachsenring, imprimió un ritmo infernal a la carrera y sólo Rossi, Lorenzo y Pedrosa fueron capaces de seguir su estela.

En la 11ª vuelta tenía casi cinco segundos de ventaja respecto al quinto, el sanmarinense Alex De Angelis, y Pedrosa se descolgaba un poco del trío de cabeza, a 1.522 en el decimotercer giro.

Pero tres vueltas después Rossi se ponía al frente y Lorenzo, a rueda, rebasaba a Stoner mientras Pedrosa volvía a meterse en la lucha.

Las dos Yamahas se fueron solas y Lorenzo atacó al maestro Rossi a falta de cinco vueltas para el final, logrando liderar la carrera, mientras Pedrosa superaba a Stoner, que sigue enfermo y forzó lo justo para terminar en cuarto lugar.

En la penúltima vuelta, Rossi recuperó el liderato aunque Lorenzo no daba su brazo a torcer, en un emocionante mano a mano, y trató sin éxito de volver a adelantar al 'Doctor' hasta la línea recta final.

"Ha sido una carrera fantástica. Una gran batalla primero con Stoner y luego con Jorge en la última vuelta", decía Rossi, que, tras la victoria número 101 de su carrera, sigue al frente del Mundial con 14 puntos más que el segundo, Lorenzo.

El mallorquín aseguraba estar "feliz" por el doblete de Yamaha, aunque probablemente aún no había digerido esta nueva derrota en otro emocionante pulso con Rossi, mientras que Pedrosa se conformaba. "No está tan mal porque he estado a punto de perder el neumático delantero en la última vuelta", decía.

- Clasificación del Gran Premio de Alemania de MotoGP (30 vueltas):

1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha), los 110,13 km en 41:21.769

2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) a 0.099

3. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 2.899

4. Casey Stoner (AUS/Ducati) 10.226

5. Alex de Angelis (RSM/Honda) 21.522

6. Toni Elías (ESP/Honda) 30.852

7. Marco Melandri (ITA/Kawasaki) 31.301

8. Nicky Hayden (USA/Ducati) 31.726

9. Colin Edwards (USA/Yamaha) 32.865

10. James Toseland (GBR/Yamaha) 43.926

11. Loris Capirossi (ITA/Suzuki) 57.375

12. Niccolo Canepa (ITA/Ducati) 1:00.539

13. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 1:03.645

14. Mika Kallio (FIN/Ducati) 1:04.155

15. Gabor Talmacsi (HUN/Honda) a una vuelta

Abandonos: Randy De Puniet (FRA/Honda), Andrea Dovizioso (ITA/Honda)

- Clasificación del Mundial de MotoGP (tras 9 pruebas):

1. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) 176 puntos

2. Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha) 162

3. Casey Stoner (AUS/Ducati) 148

4. Dani Pedrosa (ESP/Honda) 108

5. Colin Edwards (USA/Yamaha) 83

6. Marco Melandri (ITA/Kawasaki) 70

7. Andrea Dovizioso (ITA/Honda) 69

8. Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 64

9. Loris Capirossi (ITA/Suzuki) 61

10. Randy de Puniet (FRA/Honda) 58

11. Alex de Angelis (RSM/Honda) 47

12. Toni Elías (ESP/Honda) 47

13. Nicky Hayden (USA/Ducati) 46

14. James Toseland (GBR/Yamaha) 45

15. Mika Kallio (FIN/Ducati) 28

16. Niccolo Canepa (ITA/Ducati) 20

17. Sete Gibernau (ESP/Ducati) 12

18. Yuki Takahashi (JPN/Honda) 9

19. Gabor Talmacsi (HUN/Honda) 1