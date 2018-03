Mónaco pierde ante Soderling en la final del torneo de Bastad

AFP 19/07/2009 - 16:33

El tenista argentino Juan Mónaco cayó derrotado este domingo en la final del torneo ATP sobre tierra batida de Bastad ante el sueco Robin Soderling, segundo favorito, que se impuso al sudamericano en dos sets, por 6-3 y 7-6 (7/4).

Soderling, de 24 años y finalista en la última edición de Roland Garros, sumó con su triunfo en Bastad su primer título sobre tierra batida y el cuarto en su carrera en el circuito de la ATP.

El sueco reconoció que Mónaco no le dejó relajarse sobre el polvo de ladrillo. "Me vi obligado a jugar mi mejor tenis porque Mónaco no me lo puso fácil", declaró Soderling a la prensa.

"Comencé bien pero el segundo set fue verdaderamente difícil y al final de la segunda manga él jugó mejor que yo", reconoció Soderling después de manifestar una especial alegría por ganar el torneo disputado en su país. "Es genial y no cambiaría esta victoria por una en el circuito de Grand Slam", afirmó.

"Soñé con jugar bien en Bastad y es fantástico, como lo fue el apoyo del público", agregó el tenista sueco, el primero de su país que se impone en el torneo de Bastad desde que lo hiciera en 2000 su entrenador Magnus Norman.

Según explicó Soderling, sus entrenamientos más recientes se concentraron en aprender cómo recuperar la moral, superar la presión en los partidos y trabajar el aspecto mental de la competición, su punto débil.