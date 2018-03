El agente de Ibrahimovic niega negociaciones con el Barça

AFP 19/07/2009 - 16:58

El agente del atacante del Inter de Milán Zlatan Ibrahimovic negó el sábado que haya negociado un acuerdo contractual para sumar al sueco al Barcelona, aclarando que la dirigencia catalana no se ha puesto aún en contacto con el internacional.

La víspera, el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, declaró que había llegado a "un principio de acuerdo" con el Inter de Milán para concretar el traspaso al Barça de 'Ibra' y, a su vez, la partida hacia Milán del camerunés Samuel Eto'o.

Según los medios españoles, esta operación podría sellarse sobre la base de 40 millones de euros girados por el Barça al Inter, a los cuales se agrega Eto'o, después de las negociaciones del jueves por la noche entre Laporta y el presidente del Inter, Massimo Moratti.

Laporta, en declaraciones a la prensa española, precisó que esta operación se concretará si Ibrahimovc se pone de acuerdo con el club catalán respecto a su contrato, al tiempo que Eto'o debe hacer lo mismo con el Inter.

Pero el agente Mino Raiola aseguró el sábado que el Barcelona todavía no se había sentado a negociar con ellos. "Los dos clubes llegaron a un acuerdo de principio, ahora nosotros tenemos que ver lo que pasa. Todavía no hemos hablado con el Barcelona, no he negociado nada", afirmó el representante. Pero "como dijo Zlatan, si hay un interés concreto, podemos llegar a un acuerdo", acotó.