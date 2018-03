Contador se pone al frente del Tour ganando la 15ª etapa

AFP 19/07/2009 - 17:31

El ciclista español Alberto Contador (Astana), campeón del Tour de Francia en 2007, se enfundó este domingo el maillot amarillo de líder de la ronda gala, al ganar la 15ª etapa en la llegada en alto de Verbier, en los Alpes suizos.

Contador, que firmaba así su primera victoria de etapa este año, atacó a poco más de 5 kilómetros de meta para imponerse en solitario en la estación alpina, situada a 1.468 metros de altitud, precediendo en 43 segundos al luxemburgués Andy Schleck.

"Estoy muy contento con el resultado de la etapa. Lo he dado todo en esta subida. No era una ascensión muy larga y por eso he atacado pronto para poder lograr diferencias", comentó el español tras su recital de los últimos kilómetros.

El italiano Vincenzo Nibali fue tercero a más de un minuto, por delante del mayor de los hermanos Schleck, Frank, del británico Bradley Wiggins y de otro español, Carlos Sastre, campeón del Tour en 2008.

El estadounidense Lance Armstrong, compañero de equipo y gran rival de Contador, intentó seguir el acelerón del español junto a su compañero alemán Andreas Kloden pero sólo pudo terminar noveno, a 1 minuto 35 segundos del nuevo líder y a unos segundos del australiano Cadel Evans. "Cuando un corredor te presiona así y demuestra que es el mejor, no se puede negar", admitió el texano de 37 años, que a partir de ahora estará "al servicio" del madrileño.

La etapa estuvo marcada por una larga escapada protagonizada a partir del kilómetro 40 por diez corredores, entre los que estaban el suizo Fabian Cancellara o el español Mikel Astarloza, líder virtual durante bastante tiempo antes de los ataques de Andy Schleck y Contador.

Contador, de 26 años, consiguió así su segunda victoria de etapa en la ronda gala, tras la del Plateau de Beille en 2007, año en que se coronó campeón. El madrileño no pudo disputar el Tour el año pasado pero ganó las otras dos grandes carreras ciclistas, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

El hasta ahora líder, el italiano Rinaldo Nocentini, quedó a 2 minutos y 30 segundos del gran favorito.

En la general provisional, Contador tiene, una semana antes de la llegada a los Campos Elíseos de París, 1 minuto 37 segundos de ventaja respecto a Armstrong, segundo, y 1 minuto 46 segundos respecto a Wiggins, tercero. "La situación es favorable para mí y ahora la baza que el equipo jugará será la mía", decía Contador congratulándose por una victoria que le hacía mucha falta tras pasar "unos días nada fáciles". Pero el madrileño no quiso cantar victoria tras su espectacular triunfo, recordando que queda toda una semana de carrera, con tres etapas de montaña y una contrarreloj.

- Clasificación de la 15ª etapa - Pontarlier/Verbier - 207,5 km:

---------------------------------------------------------------

1. Alberto Contador (ESP/Astana) 5h03:58

(velocidad media: 40,958 km/h)

2. Andy Schleck (LUX) a 0:43.

3. Vincenzo Nibali (ITA) 1:03.

4. Frank Schleck (LUX) 1:06.

5. Bradley Wiggins (GBR) 1:06.

6. Carlos Sastre (ESP) 1:06.

7. Cadel Evans (AUS) 1:26.

8. Andreas Kloden (GER) 1:29.

9. Lance Armstrong (USA) 1:35.

10. Kim Kirchen (LUX) 1:55.

11. Roman Kreuziger (CZE) 2:06.

12. Tony Martin (GER) 2:13.

13. Vladimir Karpets (RUS) 2:13.

14. Maxime Monfort (BEL) 2:23.

15. Christophe Le Mével (FRA) 2:32.

16. Igor Antón (ESP) 2:33.

17. Jurgen Van den Broeck (BEL) 2:33.

18. Peter Velits (SVK) 2:36.

19. Rinaldo Nocentini (ITA) 2:36.

20. José Angel Gómez Marchante (ESP) 2:36.

21. Mikel Astarloza (ESP) 2:41.

22. Christian Vande Velde (USA) 2:41.

23. Sandy Casar (FRA) 2:41.

24. Matthew Lloyd (AUS) 2:52.

25. Brice Feillu (FRA) 3:14.

26. Christophe Kern (FRA) 3:14.

27. Stéphane Goubert (FRA) 3:14.

28. Luis León Sánchez (ESP) 3:17.

29. Pierre Rolland (FRA) 3:24.

30. Maxime Bouet (FRA) 3:36.

31. Amets Txurruka (ESP) 3:43.

32. Alexandre Botcharov (RUS) 3:43.

33. Volodomir Gustov (UKR) 3:43.

34. Yury Trofimov (RUS) 3:43.

35. Hubert Dupont (FRA) 3:54.

36. George Hincapie (USA) 4:06.

37. Chris Anker Sörensen (DEN) 4:06.

38. Linus Gerdemann (GER) 4:06.

39. Sylvain Chavanel (FRA) 4:06.

40. Nicki Sörensen (DEN) 4:10.

41. Christian Knees (GER) 4:10.

42. Fabian Cancellara (SUI) 4:14.

43. Christophe Moreau (FRA) 4:20.

44. Ryder Hesjedal (CAN) 4:23.

45. Pierrick Fédrigo (FRA) 4:38.

46. Sylvain Calzati (FRA) 4:43.

47. Charles Wegelius (GBR) 4:58.

48. Laurens ten Dam (NED) 5:07.

49. David Loosli (SUI) 5:21.

50. Leonardo Duque (COL) 5:24.

51. Joan Horrach (ESP) 5:24.

52. Rémi Pauriol (FRA) 5:30.

53. Nicolas Vogondy (FRA) 5:30.

54. Laurent Lefèvre (FRA) 5:30.

55. Luis Pasamontes (ESP) 5:49.

56. Stijn Vandenbergh (BEL) 5:49.

57. Fumiyuki Beppu (JPN) 5:52.

58. Nicolas Roche (EIR) 6:22.

59. Haimar Zubeldia (ESP) 6:22.

60. Cyril Dessel (FRA) 6:22.

61. Grischa Niermann (GER) 6:22.

62. Martijn Maaskant (NED) 6:22.

63. Jeremy Roy (FRA) 6:22.

64. Mickael Delage (FRA) 6:22.

65. Denis Menchov (RUS) 6:27.

66. Sergio Paulinho (POR) 6:53.

67. Rigoberto Urán (COL) 6:53.

68. Stijn Devolder (BEL) 6:57.

69. Nikolai Trusov (RUS) 7:26.

70. Simon Spilak (SLO) 7:26.

71. Gorka Verdugo (ESP) 7:41.

72. Yaroslav Popovych (UKR) 7:56.

73. Iñigo Cuesta (ESP) 7:56.

74. Koen de Kort (NED) 7:56.

75. Geoffroy Lequatre (FRA) 7:56.

76. Heinrich Haussler (GER) 7:56.

77. Hayden Roulston (NZL) 7:56.

78. Serguei Ivanov (RUS) 7:56.

79. Jens Voigt (GER) 8:22.

80. Gustav Larsson (SWE) 8:39.

81. Arnaud Coyot (FRA) 11:31.

82. Filippo Pozzato (ITA) 12:11.

83. Marco Bandiera (ITA) 12:11.

84. José Joaquín Rojas (ESP) 12:11.

85. Juan Manuel Gárate (ESP) 12:11.

86. Thierry Hupond (FRA) 12:11.

87. Joost Posthuma (NED) 12:11.

88. Bert Grabsch (GER) 12:11.

89. Alan Pérez Lezaun (ESP) 12:11.

90. Rubén Pérez (ESP) 12:11.

91. Simon Geschke (GER) 12:11.

92. Amaël Moinard (FRA) 12:11.

93. Egoi Martínez (ESP) 12:11.

94. Marzio Bruseghin (ITA) 12:11.

95. Staf Scheirlinckx (BEL) 12:11.

96. Alexandre Pichot (FRA) 12:11.

97. David Moncoutié (FRA) 12:11.

98. Franco Pellizotti (ITA) 12:11.

99. Sebastian Lang (GER) 12:11.

100. Michael Rogers (AUS) 12:11.

101. Iván Gutiérrez (ESP) 12:11.

102. Johannes Fröhlinger (GER) 12:11.

103. David Millar (GBR) 12:11.

104. David Zabriskie (USA) 12:11.

105. Jussi Veikkanen (FIN) 12:11.

106. Fabian Wegmann (GER) 12:11.

107. Johan Van Summeren (BEL) 12:11.

108. Greg Van Avermaet (BEL) 12:11.

109. Alessandro Ballan (ITA) 13:11.

110. Mauro Santambrogio (ITA) 13:11.

111. Matteo Tosatto (ITA) 13:11.

112. Sébastien Minard (FRA) 13:15.

113. Bingen Fernández (ESP) 13:15.

114. Stuart O'Grady (AUS) 13:15.

115. Danny Pate (USA) 13:15.

116. David Arroyo (ESP) 13:35.

117. Stef Clement (NED) 14:13.

118. Juan Antonio Flecha (ESP) 14:13.

119. Jonathan Hivert (FRA) 14:15.

120. Markus Fothen (GER) 14:15.

121. Niki Terpstra (NED) 14:46.

122. Gregory Rast (SUI) 18:12.

123. Thor Hushovd (NOR) 18:12.

124. Fabio Sabatini (ITA) 18:12.

125. Bernhard Eisel (AUT) 18:12.

126. Aliaksandr Kuschynski (BLR) 18:12.

127. Sebastien Rosseler (BEL) 18:12.

128. William Bonnet (FRA) 18:12.

129. Mark Renshaw (AUS) 18:12.

130. Mark Cavendish (IDM) 18:12.

131. Dmitry Muravyev (KAZ) 18:12.

132. Thomas Voeckler (FRA) 18:12.

133. Brian Vandborg (DEN) 18:12.

134. Carlos Barredo (ESP) 18:12.

135. Saïd Haddou (FRA) 18:12.

136. Tyler Farrar (USA) 18:12.

137. Stéphane Augé (FRA) 18:12.

138. Samuel Dumoulin (FRA) 18:12.

139. Juan José Oroz (ESP) 18:12.

140. Jérôme Pineau (FRA) 18:12.

141. Brett Lancaster (AUS) 18:12.

142. José Luis Arrieta (ESP) 18:12.

143. Christophe Riblon (FRA) 18:12.

144. Anthony Geslin (FRA) 18:12.

145. Mikhail Ignatiev (RUS) 18:12.

146. Alessandro Vanotti (ITA) 18:12.

147. Yukiya Arashiro (JPN) 18:12.

148. Julian Dean (NZL) 18:12.

149. Gerald Ciolek (GER) 18:12.

150. Cyril Lemoine (FRA) 18:12.

151. Marcin Sapa (POL) 18:12.

152. Oscar Freire (ESP) 18:12.

153. Daniele Bennati (ITA) 18:12.

154. Andreas Klier (GER) 18:12.

155. Frederik Willems (BEL) 18:12.

156. Albert Timmer (NED) 18:24.

157. Daniele Righi (ITA) 18:24.

158. Benoît Vaugrenard (FRA) 18:24.

159. Lloyd Mondory (FRA) 20:04.

160. Steven De Jongh (NED) 33:32.

161. Yauheni Hutarovich (BLR) 33:32.

162. Kenny van Hummel (NED) 45:43.

. Tom Boonen (BEL) No se presentó

. Vladimir Efimkin (RUS) Abandonó

- Clasificación general:

-----------------------

1. Alberto Contador (ESP/Astana) 63h17:56

2. Lance Armstrong (USA) a 1:37.

3. Bradley Wiggins (GBR) 1:46.

4. Andreas Kloden (GER) 2:17.

5. Andy Schleck (LUX) 2:26.

6. Rinaldo Nocentini (ITA) 2:30.

7. Vincenzo Nibali (ITA) 2:51.

8. Tony Martin (GER) 3:07.

9. Christophe Le Mével (FRA) 3:09.

10. Frank Schleck (LUX) 3:25.

11. Carlos Sastre (ESP) 3:52.

12. Christian Vande Velde (USA) 3:59.

13. George Hincapie (USA) 4:05.

14. Cadel Evans (AUS) 4:27.

15. Maxime Monfort (BEL) 4:38.

16. Roman Kreuziger (CZE) 4:40.

17. Kim Kirchen (LUX) 5:05.

18. Luis León Sánchez (ESP) 5:27.

19. Mikel Astarloza (ESP) 5:37.

20. Vladimir Karpets (RUS) 5:56.

21. Sandy Casar (FRA) 6:33.

22. Brice Feillu (FRA) 7:04.

23. Peter Velits (SVK) 7:58.

24. Linus Gerdemann (GER) 8:20.

25. Alexandre Botcharov (RUS) 8:37.

26. Nicki Sörensen (DEN) 8:42.

27. Stéphane Goubert (FRA) 10:02.

28. Haimar Zubeldia (ESP) 10:30.

29. Denis Menchov (RUS) 11:23.

30. Jurgen Van den Broeck (BEL) 12:04.

31. Chris Anker Sörensen (DEN) 12:06.

32. Yaroslav Popovych (UKR) 12:10.

33. Christian Knees (GER) 12:25.

34. Pierre Rolland (FRA) 13:17.

35. José Angel Gómez Marchante (ESP) 15:02.

36. Gustav Larsson (SWE) 15:32.

37. Sylvain Chavanel (FRA) 15:48.

38. Nicolas Roche (EIR) 17:41.

39. Volodomir Gustov (UKR) 18:27.

40. Sergio Paulinho (POR) 19:06.

41. David Moncoutié (FRA) 19:47.

42. Jeremy Roy (FRA) 20:28.

43. Amets Txurruka (ESP) 21:18.

44. Yury Trofimov (RUS) 22:32.

45. Egoi Martínez (ESP) 23:14.

46. Franco Pellizotti (ITA) 24:26.

47. Hubert Dupont (FRA) 24:43.

48. Luis Pasamontes (ESP) 29:21.

49. Laurent Lefèvre (FRA) 30:44.

50. Laurens ten Dam (NED) 30:47.

51. Jens Voigt (GER) 31:18.

52. Grischa Niermann (GER) 31:19.

53. Christophe Moreau (FRA) 32:12.

54. Juan Manuel Gárate (ESP) 32:39.

55. Matthew Lloyd (AUS) 35:22.

56. Serguei Ivanov (RUS) 35:37.

57. Ryder Hesjedal (CAN) 36:19.

58. Sébastien Minard (FRA) 36:23.

59. David Millar (GBR) 40:34.

60. Fabian Cancellara (SUI) 40:53.

61. Rigoberto Urán (COL) 40:55.

62. Rémi Pauriol (FRA) 41:20.

63. Iván Gutiérrez (ESP) 41:45.

64. Charles Wegelius (GBR) 41:46.

65. Igor Antón (ESP) 41:49.

66. Gorka Verdugo (ESP) 42:57.

67. Pierrick Fédrigo (FRA) 44:30.

68. Nicolas Vogondy (FRA) 47:09.

69. Carlos Barredo (ESP) 47:54.

70. Johannes Fröhlinger (GER) 47:56.

71. Maxime Bouet (FRA) 49:32.

72. Geoffroy Lequatre (FRA) 49:36.

73. Frederik Willems (BEL) 52:57.

74. David Loosli (SUI) 53:43.

75. Christophe Kern (FRA) 54:57.

76. Amaël Moinard (FRA) 56:08.

77. Heinrich Haussler (GER) 56:31.

78. José Joaquín Rojas (ESP) 57:13.

79. Hayden Roulston (NZL) 58:42.

80. Sylvain Calzati (FRA) 59:06.

81. David Zabriskie (USA) 59:32.

82. Thomas Voeckler (FRA) 1h00:11.

83. Christophe Riblon (FRA) 1h00:18.

84. Cyril Dessel (FRA) 1h00:35.

85. Alessandro Ballan (ITA) 1h02:26.

86. Stijn Devolder (BEL) 1h03:05.

87. David Arroyo (ESP) 1h03:43.

88. Sebastian Lang (GER) 1h04:10.

89. Thierry Hupond (FRA) 1h05:05.

90. Jérôme Pineau (FRA) 1h06:08.

91. Martijn Maaskant (NED) 1h07:07.

92. José Luis Arrieta (ESP) 1h07:07.

93. Juan José Oroz (ESP) 1h08:49.

94. Joost Posthuma (NED) 1h08:58.

95. Juan Antonio Flecha (ESP) 1h09:00.

96. Joan Horrach (ESP) 1h09:40.

97. Johan Van Summeren (BEL) 1h09:54.

98. Marzio Bruseghin (ITA) 1h10:31.

99. Iñigo Cuesta (ESP) 1h12:27.

100. Oscar Freire (ESP) 1h13:42.

101. Filippo Pozzato (ITA) 1h13:51.

102. Greg Van Avermaet (BEL) 1h13:51.

103. Aliaksandr Kuschynski (BLR) 1h14:19.

104. Bingen Fernández (ESP) 1h14:41.

105. Rubén Pérez (ESP) 1h15:54.

106. Sebastien Rosseler (BEL) 1h17:40.

107. Jussi Veikkanen (FIN) 1h18:03.

108. Thor Hushovd (NOR) 1h22:38.

109. Leonardo Duque (COL) 1h24:19.

110. Matteo Tosatto (ITA) 1h25:19.

111. Markus Fothen (GER) 1h26:08.

112. Stuart O'Grady (AUS) 1h26:29.

113. Michael Rogers (AUS) 1h26:51.

114. Alessandro Vanotti (ITA) 1h30:57.

115. Brian Vandborg (DEN) 1h31:28.

116. Arnaud Coyot (FRA) 1h32:03.

117. Stijn Vandenbergh (BEL) 1h32:44.

118. Nikolai Trusov (RUS) 1h33:18.

119. Koen de Kort (NED) 1h34:29.

120. Simon Spilak (SLO) 1h35:29.

121. Stef Clement (NED) 1h36:19.

122. Mickael Delage (FRA) 1h36:41.

123. Anthony Geslin (FRA) 1h39:08.

124. Alexandre Pichot (FRA) 1h39:25.

125. Daniele Righi (ITA) 1h39:57.

126. Simon Geschke (GER) 1h40:51.

127. Mauro Santambrogio (ITA) 1h41:53.

128. Julian Dean (NZL) 1h42:22.

129. Fumiyuki Beppu (JPN) 1h42:28.

130. Daniele Bennati (ITA) 1h42:32.

131. Bert Grabsch (GER) 1h43:08.

132. Lloyd Mondory (FRA) 1h43:46.

133. Gerald Ciolek (GER) 1h45:25.

134. Benoît Vaugrenard (FRA) 1h46:20.

135. Fabian Wegmann (GER) 1h46:21.

136. Gregory Rast (SUI) 1h47:03.

137. Marco Bandiera (ITA) 1h48:16.

138. Mikhail Ignatiev (RUS) 1h48:20.

139. Mark Cavendish (IDM) 1h49:01.

140. Brett Lancaster (AUS) 1h49:11.

141. Alan Pérez Lezaun (ESP) 1h49:35.

142. Marcin Sapa (POL) 1h51:40.

143. Yukiya Arashiro (JPN) 1h53:03.

144. Albert Timmer (NED) 1h53:41.

145. Samuel Dumoulin (FRA) 1h53:51.

146. Staf Scheirlinckx (BEL) 1h54:39.

147. Stéphane Augé (FRA) 1h57:03.

148. Fabio Sabatini (ITA) 1h57:13.

149. Danny Pate (USA) 1h57:42.

150. Mark Renshaw (AUS) 1h58:11.

151. Bernhard Eisel (AUT) 1h58:38.

152. Saïd Haddou (FRA) 1h58:50.

153. Cyril Lemoine (FRA) 1h59:02.

154. William Bonnet (FRA) 1h59:43.

155. Niki Terpstra (NED) 1h59:56.

156. Dmitry Muravyev (KAZ) 2h00:02.

157. Jonathan Hivert (FRA) 2h01:32.

158. Tyler Farrar (USA) 2h01:39.

159. Andreas Klier (GER) 2h04:30.

160. Steven De Jongh (NED) 2h10:50.

161. Yauheni Hutarovich (BLR) 2h23:37.

162. Kenny van Hummel (NED) 3h02:10.