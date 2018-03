Rossi gana otro pulso a Lorenzo en Alemania y es más líder en MotoGP

AFP 19/07/2009 - 17:46

El italiano Valentino Rossi (Yamaha) logró este domingo su cuarta victoria de la temporada, la número 101 de su carrera, después de un extraordinario mano a mano con su compañero de equipo, el español Jorge Lorenzo, en el Gran Premio de MotoGP de Alemania.

Tras disputarse la novena prueba del Mundial de MotoGP en el circuito germano de Sachsenring, Rossi lidera el campeonato con 176 puntos, 14 unidades más que Lorenzo y 28 de diferencia respecto al australiano Casey Stoner (Ducati).

Por su parte, el también español Dani Pedrosa (Honda), con una puntuación de 108, todavía puede aspirar al título del Mundial, pues aún quedan por disputarse ocho carreras.

"Los cuatro primeros pilotos de la clasificiación lucharon por la victoria", declaró Rossi, quien piensa ya en su noveno título mundial después de sus victorias en Jerez, Barcelona, Assen y Sachsenring. "En este Mundial, cuando los cuatro tienen una buena condición física y una buena máquina, están al mismo nivel. Está bien para nuestro deporte", estimó Rossi hablando de sí mismo, Lorenzo, Stoner y Pedrosa. Por esa razón, la carrera del circuito germano fue "divertida pero dura", según 'El Doctor'.

Jorge Lorenzo, que sufrió una fractura en el pie derecho en la carrera de Laguna Seca (Estados Unidos) y aún lleva un vendaje en el hombro derecho, no estuvo al cien por cien, pero eso no le impidió plantear una dura batalla al líder. "He atacado tarde", señaló un Lorenzo algo decepcionado con su segunda posición. "Por supuesto que estoy disgustado por haber vuelto a perder una carrera en la que protagonizamos una lucha muy estrecha, pero también sabemos que somos capaces de pelear con él", señaló, haciendo referencia a Rossi.

No obstante, el piloto de Mallorca dijo estar "feliz" por el doblete de Yamaha y apuntó que la segunda posición en el Gran Premio Alemán es "importante, pues todavía queda un largo camino por delante esta temporada".

Pedrosa hizo una excelente salida que le propulsó de la octava a la segunda posición y terminó en el tercer escalón del podio en Schsenring. "He hecho una buena salida y en las primeras vueltas estaba rodando cómodo detrás de Valentino", explicó el piloto catalán. Tras haber permanecido varias vueltas en cuarta posición, Pedrosa acabaría adelantando a Stoner para firmar un tercer puesto que calificó de "buen resultado". Sin embargo, "estábamos preparados para luchar por la victoria, así que parece ser que todavía nos queda trabajo por hacer", manifestó.

Detrás de Pedrosa acabó Stoner, quien sigue sufriendo una enfermedad misteriosa con síntomas de anemia y gastrointeritis que no le impidió realizar una carrera impresionante.

En 250cc, la carrera, que se realizó en dos tiempos y fue de 19 vueltas en lugar de 29 por la lluvia, sirvió al italiano Marco Simoncelli para volver a lo más alto en una prueba del Mundial, al ganar por delante del español Álex Debón. Álvaro Bautista, que acabó en la tercera posición, se encuentra a 10 puntos del líder de la categoría, el japonés, Hiroshi Aoyama, cuarto en la carrera de cuarto de litro del Gran Premio de Alemania.

En 125cc, el dominio en la categoría de los pilotos españoles se materializó con un quinteto español en los primeros puestos de la carrera, en la que se impuso Julián Simón, por delante de Sergio Gadea.