Álvaro Domínguez: "Hay que salir a ganar al Panathinaikos "

Agencias 22/08/2009 - 13:01 Comentarios

El defensa canterano del Atlético de Madrid Álvaro Domínguez destacó hoy que su equipo "no saldrá a empatar con el Panathinaikos" en la vuelta de la previa de la 'Champions' y que "sólo" piensan en "ganar" a los griegos.

"Ese último gol que nos marcaron, ya que les da alguna opción al Panathinaikos. No obstante, un 2-3 es un buen resultado para nosotros y ahora hay que salir a ganar en el Vicente Calderón. No, no pensamos en empatar porque el Atlético de Madrid siempre sale a ganar. Como especules, la eliminatoria se te puede ir de las manos", comentó el central en una entrevista a la web del club recogida por Europa Press.