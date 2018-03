Grosjean, del esquí al sueño de acompañar a Alonso en la Fórmula 1

AFP 22/08/2009 - 15:17

Romain Grosjean, de 23 años y que debutó el viernes como piloto oficial de la escudería de Fórmula 1 Renault en sustitución del brasileño Nelson Piquet Jr, ha cumplido un sueño después de haber orientado su carrera al motor y abandonar su primera pasión: el esquí.

"Vengo de una familia de esquiadores. Mi abuelo era subcampeón del mundo. Mi padre fue campeón universitario de Suiza. Yo comencé ahí. Pero con el dopaje, mi padre quiso que abandonara la competición de esquí", cuenta.

El paso de un deporte también llevó la huella del padre, aunque no fue algo calculado. "Todo comenzó cuando mi padre me regaló un kart por Navidad en 1997. Ahí comencé a conducir por placer. Luego, me encantó. Pudé hacer mi primera carrera de kart en 2000", explicó.

Grosjean tenía entonces catorce años, una edad avanzada en comparación al gran número de pilotos que empiezan a tener un volante en sus manos, aunque sea de juguete, a los cinco o seis años. Pero la semilla estaba plantada y su carrera acababa de arrancar.

Es ciudadano francés por su madre y suizo por su padre, de ahí que ganara el campeonato de Suiza de Fórmula Renault 1,6 en su primer intento. Luego va a Francia y se convierte en campeón de Fórmula Renault en su segunda temporada, una actuación que reedita en la F3 Euroseries.

"En el automovilismo, mi nacionalidad es claramente francesa, ya que siempre he tenido ayuda que venía de Francia, nunca de Suiza", puntualiza. "Fue aceptado en los equipos de la FFSA (Federación Francesa de Deporte Automovilístico). Renault me tomó bajo su ala a finales de 2005. Es legítimo utilizar el lado francés, sentirme francés en el automovilismo", explica el joven piloto, nacido el 17 de abril de 1986 en Ginebra.

Grosjean pasó luego a la GP2, la 'antecámara' de la Fórmula 1, y continúa su instinto ganador. Actual segundo clasificado del campeonato, que no terminará por su pase a Fórmula 1, empezó el año de manera fulgurante, con dos victorias, aunque luego no tuvo tanto éxito.

El anuncio de su designación como compañero del español Fernando Alonso se esperaba desde hace semanas. Los malos resultados de Piquet Jr y su fría relación con el patrón del equipo, Flavio Briatore, hacía prever que sus días estaban contados. "Llegó (Briatore) varias veces a quince minutos del inicio de las clasificaciones o de la salida, me amenazó, diciéndome que si no obtenía buenos resultados, tenía ya otro piloto preparado para ocupar mi puesto", contó el brasileño.

El francés, ex 'número tres' de Renault, era ese hombre. Su "sueño" de pilotar en la Fórmula 1 es ya una realidad, y a él corresponde ahora determinar hasta dónde llega.

¿Pero lamenta haber abandonado el esquí? "No. Me siento hecho para esto (las carreras de coches). Es lo que me hace vibrar. El esquí, era estupendo", responde este trabajador a media jornada en un banco de Ginebra, algo que ahora deberá dejar para concentrarse, al 100%, en la Fórmula 1.