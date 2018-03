El argentino Ever Banega jugará en el Everton cedido por el Valencia

AFP 22/08/2009 - 18:31

El centrocampista ofensivo argentino del Valencia (1ª división) Ever Banega fue cedido por una temporada, con opción de compra, al Everton, después de haber obtenido un permiso de trabajo para jugar en Inglaterra, indicó este sábado su nuevo entrenador, David Moyes.

Banega, de 21 años, llegará a Liverpool a principios de la semana para incorporarse a su nueva formación. El joven argentino no había logrado brillar desde su llegada al Valencia.

En el Everton tendrá como misión sustituir a Mikel Arteta, aún baja después de la rotura en los ligamentos cruzados de la rodilla que sufrió la pasada temporada.

"Nuestra petición de un permiso de trabajo para Ever fue aceptada. Vamos a tenerle con nosotros en los próximos días. Es muy bueno técnicamente y participa un poco en el mismo puesto que Mikel Arteta. Puede conservar el balón y organizar el juego", comentó Moyes. "Ever llega con una cesión de un año. Si lo hace bien, seguirá, si no, se irá", añadió.