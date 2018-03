El calor pudo con Gebreselassie, que no hizo récord del mundo en Berlín

AFP 20/09/2009 - 13:01

El duelo entre el rey del maratón Haile Gebreselassie y el ambicioso Duncan Kibet no estuvo a la altura de lo que prometía este domingo en Berlín: el etíope dejó pronto atrás al keniano, pero el calor y cierta precipitación le impidieron batir su propio récord del mundo.

Por primera vez en cuatro viajes a la capital alemana, 'Gebre', de 36 años, tenía enfrente a un serio rival: Kibet se convirtió en abril en Rotterdam en el segundo mejor de la historia de los 42,195 kilómetros con un crono de 2:04:27, que fue el mejor del año.

Pero el keniano se quedó rápidamente en última posición del pelotón de favoritos y no amenazó a Gebreselassie. Aún peor: en el kilómetro 20 dejó marchar al etíope y unos kilómetros después tuvo que abandonar por dolores musculares.

Una vez liberado de la amenaza Kibet, el bicampeón olímpico de los 10.000 metros parecía capaz de batir su propio récord del mundo (2:03:59), que firmó en 2008 en ese mismo recorrido, un año después de su primera plusmarca (2:04:26), conseguida también en Berlín. A mitad de carrera tenía 16 segundos de ventaja respecto a su tiempo intermedio de 2008 y, en el kilómetro 30, batía en 1 hora, 27 minutos y 44 segundos la plusmarca mundial de la distancia, mejorando en 16 segundos el crono de febrero de 2005 del japonés Takayuki Matsumiya.

Pero los diez últimos kilómetros fueron fatídicos para el etíope, abandonado por su último compañero de escapada en el kilómetro 32, cuando tenía 39 segundos de ventaja respecto a su récord. Gebreselassie no estaba cómodo con una temperatura de 22°C, no paraba de gesticular y empezó a bajar el ritmo de forma espectacular. Pero resistió sin problemas el ataque del keniano Francis Kiprop hasta cruzar la meta en 2 horas, 6 minutos y 8 segundos, su peor crono en Berlín y el sexto en su cuenta personal.

"La verdad es que he tenido la impresión de no estar nada bien de repente en el kilómetro 33. De pronto, se me ha hecho cuesta arriba, posiblemente por el calor, porque para batir el récord del mundo la temperatura no debe pasar de 17°C", explicó el etíope, que no corrió el maratón de los Juegos Olímpicos de Pekín-2008 ni el del Mundial-2009 de Berlín. "Es como si mi espíritu le hubiese dicho a mi cuerpo que ya no podía más. Pero estoy satisfecho de todos modos porque he aprendido mucho hoy y, en especial, que es en el kilómetro 35 donde empieza lo más difícil", aseguró 'Gebre', que sueña con el oro olímpico en Londres-2012.

Entre las mujeres, se impuso la etíope Atsede Habtamu Besuye, en ausencia de la última ganadora, la alemana Irina Mikitenko. La vencedora se impuso en 2 horas, 24 minutos y 47 segundos por delante de la rusa Silvia Skvortsova (2:26:24) y de otra etíope, la recién llegada Mamitu Daska (2:26:38).

-- Clasificaciones de la 36ª edición del maratón de Berlín:

HOMBRES:

1. Haile Gebreselassie (ETH) 2:06:08

2. Francis Kiprop (KEN) 2:07:04

3. Negari Terfa (ETH) 2:07:41

4. Dereje Debele Tulu (ETH) 2:09:41

5. Alfred Kering (KEN) 2:09:52

6. Girma Assefa (ETH) 2:09:58

7. Eshetu Wondimu (ETH) 2:12:28

8. Atsushi Fujita (JPN) 2:12:54

9. Kensuke Takahashi (JPN) 2:13:00

10. Cuthbert Nyasango (ZIM) 2:13:19

MUJERES:

1. Atsede Habtamu Besuye (ETH) 2:24:47

2. Silvia Skvortsova (RUS) 2:26:24

3. Mamitu Daska (ETH) 2:26:38

4. Rosaria Console (ITA) 2:26:45

5. Genet Getaneh (ETH) 2:27:09