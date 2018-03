Messi necesitaba "un buen partido" tras la desilusión con Argentina

AFP 27/10/2009 - 16:34

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi, blanco de críticas por su actuación con Argentina en los partidos de la fase de clasificación para el Mundial-2010 de Sudáfrica, admitió este martes que necesita "buenos partidos para estar bien".

"Necesito buenos partidos para estar bien y seguir de la misma manera que siempre", afirmó este martes Messi, según la página web oficial del club azulgrana, un día después de recibir el premio al mejor delantero de la pasada temporada otorgado por la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

El domingo pasado, en el partido en el que el Barcelona goleó al Zaragoza por 6-1 en la octava jornada de la Liga, Messi marcó su primer tanto después de la decepcionante actuación que tuvo en la selección argentina frente a Perú y Uruguay.

El internacional argentino reconoció que con la selección argentina, que actualmente dirige Diego Maradona, no se encontraba bien y que "necesitaba un buen partido", como el del domingo pasado, para "seguir bien". "Siempre necesito buenos partidos como el del Zaragoza para seguir bien. La verdad es que venía después de la selección argentina, de dos partidos en los que no me encontré bien. Por suerte el domingo me salieron otra vez bien las cosas".

El joven delantero argentino, que también consiguió el galardón al mejor jugador de la temporada pasada en la Liga, afirmó que, pese a haber sido el centro de los comentarios en las últimas semanas, no se ha "sentido presionado". "Tengo la suerte de estar al lado de grandísimos jugadores y me siento muy cómodo".

En referencia a los premios colectivos (el Barça ha sido galardonado como mejor equipo de la Liga pasada), Messi afirmó que "toda la plantilla se merece este premio por el gran año que hizo, por el gran fútbol que demostró y por los títulos que se llevó", ya que el equipo azulgrana completó su mejor temporada al ganar la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones.

Tras los dos galardones, el delantero argentino apunta al Balón de Oro y al premio FIFA al mejor jugador del año, aunque se lo toma con calma. "Sería algo muy especial conseguir esos dos premios pero estoy con mucha tranquilidad, como siempre tuve, y contento porque hay mucha gente nominada del Barcelona y cualquiera lo merece. Si llegan estaré muy feliz y si no seguiré trabajando como siempre".