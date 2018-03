'Purito' Rodríguez (Katusha) descansará un mes para preparar el Tour en la Vuelta a Suiza

26/04/2010 - 17:32

El ciclista español Joaquim Rodríguez (Katusha) descansará un mes para afrontar la Vuelta a Suiza como preparación de la próxima edición del Tour de Francia, tras disputar este domingo la Lieja-Bastoña-Lieja, con la que dio por terminado su primer ciclo de la presente temporada.

PARETS DEL VALLÉS (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

'Purito' Rodríguez cierra este ciclo con tres victorias, las logradas en la Volta a Catalunya, el Gran Premio Miguel Indurain y una etapa de la Vuelta al País Vasco, donde, además, fue cuarto en la clasificación general final.

Tras su segundo puesto en la Flecha Valona, 'Purito' llegó a liderar la clasificación mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en la que ahora es tercero por detrás del belga Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) y el murciano Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne).

"Estoy satisfecho del balance, aunque me hubiera gustado conservar el liderato de la UCI después de la Lieja. Estoy seguro que sin la caída en la que me vi envuelto a 50 kilómetros de la meta lo hubiera conseguido, porque con 30 puntos era suficiente. Pero aunque no fue nada serio, me golpeé en una rodilla y tuve unas molestias que me impidieron estar con los mejores en la fase final", comentó.

Después de este cargado inicio de temporada, 'Purito' se tomará un descanso para preparar su segunda parte del curso. "Esta semana no voy a tocar la bici y la próxima me concentraré en altura para empezar a preparar el Tour", indicó Rodríguez, que correrá la Vuelta a Suiza, a partir del 12 de junio.