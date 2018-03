Henin regresa a 'su' Roland Garros con un triunfo tranquilo ante Pironkova

AFP 25/05/2010 - 18:33

La belga Justine Henin, cuatro veces campeona de Roland Garros, regresó al gran torneo de la capital francesa con un triunfo tranquilo sobre la búlgara Tsvetana Pironkova, por 6-4 y 6-3, este martes en la primera ronda, en un día para ella "lleno de nervios y recuerdos".

Henin, una de las grandes favoritas al título a pesar de ser sólo la vigesimosegunda cabeza de serie, ha regresado esta temporada a la competición tras un año y medio retirada, por lo que se había perdido las dos últimas ediciones.

"Ha sido un día lleno de nervios y de recuerdos, de muchas cosas que me vinieron a la mente. Fue un auténtico placer y un gran honor estar en la cancha principal, quiero darles las gracias por ello a los organizadores", comentó en su comparecencia ante la prensa tras el partido.

"No pensé en volver (a jugar en París), estuve ya hace tres años aquí y el año pasado vine como espectadora. En estos últimos días me sentía muy nerviosa, no sabía cómo iba a ir todo", apuntó.

En el torneo parisino no cae desde la segunda ronda de 2004 y la valona busca su primer título del Grand Slam después de perder en la final de Open de Australia en enero, ante la estadounidense Serena Williams, que avanzó el lunes a segunda ronda en Roland Garros, tras imponerse a la suiza Stefanie Voegele.

A pesar de no comenzar bien ante la 81ª jugadora mundial, cerca incluso de perder la primera manga, reaccionó para llevársela por 6-4, antes de controlar la situación en la segunda, en su primera 'toma de contacto' con la pista central Philippe Chatrier, donde se disputará la final el 5 de junio.

"No he sacado muy bien, aunque sí que resté muy bien. Luego tomé el control del partido, con 3-0 en el segundo set me sentí más relajada, ella se acercó y tuve que ser un poco más agresiva", explicó, celebrando dejar atrás una primera ronda "que siempre es difícil".

Su próxima rival será la checa Klara Zakopalova, que ganó a la eslovena Katarina Srebotnik por 7-6 (7/3), 4-6 y 6-2. En unos teóricos cuartos podría reencontrarse con Serena Williams, número uno mundial.

"En estos meses he trabajado muchísimo, pero el camino es todavía largo, tengo que tomármelo en serio. Sólo hace cinco meses que volví y este es mi segundo Grand Slam desde entonces", subrayó, asegurando que el 'parón' le ha permitido "salir de la burbuja del tenis" y conocerse mejor como persona.

Pironkova, su 'víctima' de este martes ya avisó a las próximas rivales de la belga: "Juega mejor que antes".

En sus participaciones anteriores en Roland Garros, Henin sólo cayó en el debut una vez, ante la húngara Aniko Kapros en 2002. En las demás, siempre se impuso en dos sets en el primer partido, con la única excepción de su victoria de 2005 ante la española Conchita Martínez (6-0, 4-6, 6-4).

Antes de llegar a París ha disputado tres finales este año, la que ganó en Stuttgart y las que perdió en el Open de Australia y el torneo de Brisbane.