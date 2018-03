Pacquiao abandona el hospital tras superar sus dolores estomacales

Agencias 25/05/2010 - 22:36 Comentarios

El siete veces campeón mundial de boxeo Manny Pacquiao fue dado de alta este martes en un hospital privado en la capital de Filipinas, dos días después de haber sido ingresado por dolores estomacales y de fatiga.

"Ahora estoy bien", dijo Pacquiao, conocido como el 'Pacman', en declaraciones a la cadena ABS-CBN mientras abandonaba el Hospital Cardenal Santos junto a su familia.

"Me aconsejaron que tome mi medicación y que no me salte ninguna comida. No hay nada de qué preocuparse. También quiero agradecer a todos los que rezaron por mi recuperación", agregó el púgil filipino, quien obtuvo un acta de diputado en el Congreso Nacional en las elecciones del 10 de mayo.