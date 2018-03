Blatter daría la victoria al equipo de un jugador víctima de racismo

AFP 10/03/2008 - 11:50

Joseph Blatter, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), abogó este sábado por dar la victoria al equipo de un jugador víctima de insultos racistas y se pronunció de nuevo contra el proyecto de la Premier League de jugar partidos en el extranjero.

Blatter también opinó sobre las entradas peligrosas, después de que la del defensa del Birmingham Martin Taylor lesionara gravemente al croata de origen brasileño del Arsenal Eduardo, asegurando que deberían ser duramente castigadas.

"Si un jugador hace una entrada peligrosa y voluntaria a otro y lo lesiona, creo que debe ser apartado de por vida o por una duración bastante larga. Pero no durante tres partidos como pasa ahora. Ese tipo de cosas no pueden seguir sucediendo en un terreno de juego", declaró, de acuerdo con que los jugadores afectados recurran a la justicia.

En cuanto al proyecto de la Premier League inglesa de jugar algunos partidos en el extranjero, Blatter reiteró su oposición. "Al principio creía que era una broma. Cuando me di cuenta de que era en serio, no podía creerlo. Los ingleses siempre piden reducir el número de partidos y ahora vienen con esta 39a. jornada para enviar a los jugadores al fin del mundo. No es serio", dijo.