José Antonio Camacho dimite como técnico del Benfica

AFP 10/03/2008 - 11:53

El entrenador español del Benfica portugués de fútbol, José Antonio Camacho, presentó su dimisión este domingo por la noche, argumentando la falta de motivación de sus jugadores, tras el séptimo partido empatado en casa esta temporada.

"Creo que es lo mejor para el equipo. La motivación que veo en los jugadores, según creo, no es normal", declaró Camacho en una conferencia de prensa tras el partido, que acabó en empate (2-2) ante el colista del campeonato portugués, el Uniao de Leiria.

"No estoy motivado. Hemos empatado siete veces y hemos perdido una vez en casa. He hablado con el presidente y le he dicho que la situación podría no mejorar", añadió expresando la esperanza de que los jugadores "sean más productivos con otro entrenador".

El presidente del club, Luis Filipe Vieira, que compareció junto al entrenador español, anunció que la decisión del técnico era "irreversible" y que la dirección y iba a reunirse de urgencia para hacer frente a esta situación.

De manera interina, el adjunto Fernando Chalana remplazará a Camacho en el partido que enfrenta a los portugueses con los españoles del Getafe en Copa de la UEFA, indicó a la agencia Lusa el servicio de prensa del club.

José Antonio Camacho había tomado las riendas del equipo lisboeta esta temporada en la segunda jornada del campeonato, habiendo firmado por dos años con el club, que ya conocía después de haberlo entrenado entre agosto de 2003 y mayo de 2004.

El Benfica está actualmente segundo en la clasificación de la liga portuguesa, a 14 puntos del FC Oporto, y debe afrontar el miércoles el choque de vuelta de los octavos de final de la Copa de la UEFA ante el Getafe, después de haber perdido (1-2) en la ida.