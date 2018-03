Contador gana la Vuelta al País Vasco tras imponerse el último día

AFP 13/04/2008 - 13:42

El ciclista madrileño Alberto Contador (del equipo Astana) ganó el sábado la 48 edición de la Vuelta al País Vasco, tras imponerse también en la sexta y última etapa, una contrarreloj individual de 20 kilómetros con salida y llegada en la localidad guipuzcoana de Orio.

El vigente campeón del Tour de Francia, quien ya había ganado la primera etapa de la ronda vasca, marcó un tiempo de 29 min 10 seg, superando en 22 segundos a su principal rival, el australiano Cadel Evans (Silence-Lotto), a pesar de llevar varios días con una infección de muelas que le ha impedido descansar adecuadamente.

"Estoy muy contento porque tenía muchas dudas. Durante los últimos cuatro días he tenido una infección de muelas y no sabía cómo iba a responder. Apenas he dormido, pero prefería no hacerlo público para que mis rivales no se crecieran", dijo Contador tras la carrera.

El corredor madrileño, que no podrá correr este año el Tour por la exclusión de su equipo, dominó en todo momento la contrarreloj, disputada sobre un recorrido prácticamente plano. Ya en el kilómetro 4 de la etapa, superaba a Evans en más de 20 segundos. Contador, que dedicó su triunfo a su abuela, fallecida durante esta semana, ya había ganado a finales de marzo la Vuelta a Castilla y León, demostrando el excelente estado físico en que se encuentra.