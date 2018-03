Torres da favorita a Italia, aunque no le asusta su palmarés

AFP 21/06/2008 - 13:53

El delantero de la selección española Fernando Torres afirmó el viernes en Neustift (Austria), antes del partido de cuartos de final de la Eurocopa contra Italia, que a su equipo no le asusta el palmarés del equipo azzurro, a pesar de que lo da como favorito.

España se enfrenta a Italia el domingo en Viena, con la intención de romper el maleficio que le persigue, ya que nunca ha derrotado a los azules en una Eurocopa o un Mundial, por lo que su técnico, Luis Aragonés, está realizando una labor psicológica para que sus jugadores crean en la victoria.

"España está haciendo un gran fútbol, ganando con solvencia y teniendo diferentes variantes. Italia ha sido siempre fiel a estilo durante muchos años y ha tenido éxito. Tal vez no sea un fútbol vistoso, pero son los favoritos, aunque no tenemos miedo ni nos asusta su palmarés", afirmó Torres.

El delantero del Liverpool, que lleva un gol en esta Eurocopa, el que marcó en la segunda fecha de la primera fase contra Suecia (2-1) no se fía del presunto mal juego italiano en esta Eurocopa. "Italia es el actual campeón del mundo y lo es por algo. Las cosas no pasan por casualidad. Los títulos no son casualidad. Se puede ganar una vez por suerte pero no tantas como ha hecho Italia. Hay que respetar a este equipo. Por su historial y por lo que signitifica es el favorito. No hicieron una buena primera fase, pero pasó lo mismo en el Mundial y lo ganaron", señaló 'El Niño'.

Torres recordó que ya se ganó a Italia en un partido amistoso jugado el pasado mes de marzo en Elche (1-0), con gol de David Villa, aunque es consciente de que con algo en juego, las cosas pueden ser diferentes. "Ya les ganamos en un amistoso y ahora tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos en una competición oficial que también lo podemos hacer. Estamos convencidos de que les podemos ganar", explicó.

El ex delantero del Atlético de Madrid es consciente de la importancia de este partido, ya que una victoria pondría al equipo por tercera vez en una semifinal de la Eurocopa, después de ganar el título en 1964 y ser finalista en 1984. "Este partido es muy importante para nosotros y para el país. Es importante para la historia de la selección española. Somos conscientes de nuestras posibilidades. Podemos ganar a cualquiera", indicó.

El delantero de 24 años, que lleva 16 goles en 51 partidos internacionales, sabe que España debe jugar teniendo cuidado con los contragolpes italianos. "Italia nos va a dejar jugar y nos va a permitir tener el control de la pelota. Esa posesión no se debe convertir en precipitación, para que no nos hagan contragolpes", explicó.

El delantero tiene una idea clara de cómo debería transcurrir el partido para su selección. "Debemos marcar primero y tener la pelota, evitando que nos hagan contragolpes. Hay que tener cuidado en las jugadas de estrategia, ya que ellos las están utilizando bastante y nosotros las estamos sufriendo", dijo Torres. España encajó dos de los tres goles recibidos en la primera fase en jugadas nacidas a balón parado, mientras que Italia anotó sus tres tantos de esa forma.

Torres ha sido calificado por la prensa italiana como el mayor peligro de la selección española, algo que agradeció el delantero del Liverpool. "Siempre que he jugado contra Italia o contra clubes italianos he sido bien recibido y he visto que me tienen apreecio. Quiero ganar el partido y que sigan teniendo la misma opinión sobre mí. Es un aliciente para que sigan pensando lo mismo", concluyó el 9 de España.