Guus Hiddink, el holandés errante se mide a su país

AFP 21/06/2008 - 15:49

Endiosado en Moscú al punto de haberse convertido en un icono publicitario, el seleccionador de Rusia, Guus Hiddink, se apresta a vivir "un momento particular" este sábado en Basilea en el partido de cuartos de final de la Eurocopa-2008 contra Holanda, su país.

No se tratará de algo nuevo para este sexagenario que ya había desafiado a su Holanda hace dos años en partido amistoso antes del Mundial-2006 cuando dirigía a la selección australiana (1-1) y el pasado invierno en un Holanda-Rusia perdido (4-1) en Ámsterdam. "Va a ser un partido especial para mí. Conozco a todos los jugadores holandeses y al equipo técnico. Va a ser fantástico ver enfrentarse a dos equipos así. Será un gran partido", afirma el técnico.

Hiddink se ha hecho un especialista en tomar equipos nacionales, con resultados brillantes. Semifinalista de los Mundiales de 1998 con Holanda y 2002 con Corea del Sur, Guus logró también clasificar a Australia en octavos de final de la Copa del Mundo en Alemania hace dos años, consolidando su reputación de milagrero.

Bastó que Roman Abramovich, patrón del Chelsea, que está entre los hombres que ponen más dinero en la selección rusa, para atraer el holandés a Moscú y que se haga cargo de un equipo nacional en plena reconstrucción. Y Hiddink obró otro milagro al clasificar a la selección rusa para cuartos de final de la Eurocopa.

Por todos los sitios que ha pasado, ya sea en selección nacional o en club (donde ganó la Liga de Campeones en 1988 con el PSV Eindhoven y la Copa Intercontinental con el Real Madrid en 1998), Hiddink siempre ha construido sus triunfos desarrollando entre sus jugadores un sentimiento de ser imbatibles. "Con él, uno se siente invencible", dijo un día el ex internacional holandés Phillip Cocu.

Hiddink confirma que el factor confianza le es primordial. "Mi prioridad con este equipo (de Rusia) ha sido dar confianza a los jugadores. En Corea del Sur, tuve más tiempo para trabajar en profundidad y en Australia los jugadores eran más experimentados. Aquí, hay calidad pero hay que construir en el aspecto mental. Mis jugadores tienen complejo de inferioridad", explica el seleccionador.

Eso lo pudo verificar en el primer partido de la Eurocopa y la abultada derrota ante España (4-1). "Hemos sido ingenuos. Después endurecí los entrenamientos para unir a los chicos", decidió.

Su equipo se transformó obteniendo un triunfo merecido frente a Grecia (1-0) y después una victoria espectacular (2-0) frente a Suecia el miércoles. "Estoy sorprendido por los progresos tan rápidos de un equipo que ha sido construido recientemente. Mis jugadores son impresionantes por su capacidad de escuchar y comprender. Tienen mucha calidad en la velocidad y creatividad". ¿Pero será eso suficiente para batir a Holanda? "¿Por qué no?", afirma Hiddink. "Lo único que me intranquiliza es que los holandeses habrán tenido cinco días más de reposo que nosotros. Ese no es un tema a olvidar", añade.

¿Podrá el milagrero tener otra gran noche en su carrera ya repleta de momentos inolvidables?