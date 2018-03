Rafael Van der Vaart, la joya escondida de Holanda

AFP 21/06/2008 - 15:52

Elegante y eficaz, el centrocampista Rafael van der Vaart es una joya para los aficionados del espectáculo y un valor "inestimable", según el seleccionador holandes, Marco Van Basten, para medirse a Rusia en cuartos de final de la Eurocopa-2008, este sábado en Basilea.

"El aporte de Rafael a nuestra manera de jugar es inestimable", afirma Marco van Basten. De hecho, el centrocampista del HSV Hamburgo es con Wesley Sneijder el verdadero inspirador de un equipo que marcha por el momento como un motor bien aceitado.

"Van der Vaart es de una inteligencia rara. Es un genio táctico. Un jugador que pierde pocos balones y que hace de ellos buen uso", afirmó recientemente el francés Arsene Wenger, entrenador del Arsenal, gran aficionado a este tipo de jugadores.

Aunque no ha marcado en esta Eurocopa-2008, Van der Vaart presenta unas buenas estadísticas que dicen que es el jugador que más toca el balón junto a Dirk Kuyt y el que corre más kilómetros durante un partido. Tras el triunfo holandés contra Italia (3-0), 'Rafi' declaró que no recordaba haber terminado un partido "tan cansado". "Me gusta dar todo por el equipo. Cuando se ve lo que realizamos en este momento, vale la pena sufrir un poco", declaró tras el triunfo frente a Francia (4-1).

El holandés, de madre española nacida en Cádiz, descansó en un partido sin nada en juego para su equipo contra Rumanía (2-0), y jugará de nuevo en el centro del campo contra Rusia. Pero si en los dos primeros partidos jugó mucho tiempo arriba, apoyando a Ruud van Nistelrooy, el genial zurdo realizará otra tarea frente a los rusos. Marco van Basten podría colocar a su centrocampista delante de la defensa, en el puesto de centrocampista recuperador, un lugar que ocupó brevemente en el segundo período frente a Francia.

Un reposicionamiento dictado por el "problema de lujo" que se la ha planteado a Van Basten en la delantera. Para hacer un lugar a Arjen Robben en el ala izquierda, el seleccionador se ha visto obligado a colocar en el centro a Wesley Sneijder y hacer retrasarse a Van der Vaart. "No es un problema", asegura este último, contento de demostrar a los que dudan todavía que es "perfectamente complementario con Wesley (Sneijder)".

A sus 25 años, Van der Vaart podría pronto seguir el ejemplo del madridista Sneijder y fichar por un gran club europeo. El Valencia le sigue desde hace tiempo, Chelsea y Manchester United también están atentos, así como la Juventus de Turín. El 'Principito del Arena (el estadio del Ajax)', como era apodado cuando jugaba en Ámsterdam, podría muy pronto elegir un club a la altura de su inmenso talento.