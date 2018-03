El guineano Keita, jugará cinco años en el Mallorca

AFP 21/06/2008 - 16:04

El futbolista internacional de Guinea-Bissau Alhassane Keita, del club saudí Al-Ittihad, firmó contrato con el Mallorca por cinco años, informó el viernes Nando Pons, director deportivo del club balear.

"Es un futbolista al que ha intentamos contratar hace dos temporadas, sin exito", dijo el responsable sobre el jugador de 24 años, quien marcó 28 goles en 40 partidos con el club saudí.

En cambio, el delantero internacional español del Mallorca Dani Güiza, máximo goleador de la Liga española la última temporada con 27 tantos, está a punto de fichar por el Fenerbahçe, de la primera división turca, por 15 millones de euros, según el diario El Mundo de este sábado.

Al parecer, Güiza, de 27 años, firmará en breve con el club cuartofinalista de la Liga de Campeones un contrato de cinco años con un salario anual de tres millones de euros, aunque habría preferido irse al FC Barcelona o al Valencia, añadió El Mundo.

El delantero español, que marcó su primer tanto como internacional al dar la victoria a España por 2-1 ante Grecia el miércoles en el último partido de la fase de grupos de la Eurocopa-2008, podría tener como entrenador en el equipo turco a su actual seleccionador, Luis Aragonés, según la prensa.

La prensa deportiva española también daba por hecho este sábado el inminente traspaso al Atlético Madrid del portero del Olympique Lyonnais y de la selección francesa de fútbol, Grégory Coupet. Según los diarios AS y Marca, el portero internacional de 35 años fichará por dos o tres años por el club del Manzanares, que abonará al Lyon la mitad de su cláusula de rescisión, un millón y medio de euros.

El traspaso se anunciará oficialmente el lunes o el martes. Coupet estuvo en Madrid el jueves y el viernes para visitar las instalaciones del club de la primera división española. Aunque tenía contrato con el Lyon, con el que ganó las siete últimas ligas francesas, hasta 2010, el guardameta anunció a finales de mayo su intención de dejar el club en el que militaba desde 1997.

El Atlético es "un gran club popular y simpático", que tiene "mucha ambición", declaró al Marca, explicando que aún "quedan detalles por tratar para alcanzar un acuerdo" definitivo. El Atlético Madrid, cuarto en la última Liga española, jugará la fase previa de la Liga de Campeones.

La portería del Atlético está a cargo de otros experimentados guardametas, el argentino Leo Franco, de 31 años, y el italiano Christian Abbiati, de 30, que se han repartido la titularidad esta temporada. Pero Abbiati, cedido por el AC Milán, podría no seguir en Madrid la próxima temporada.

Por último, la prensa catalana de este sábado asegura que el FC Barcelona está interesado en fichar al joven delantero internacional francés del Saint-Etienne Bafétimbi Gomis, si no logra incorporar a su plantilla al togolés del Arsenal Emmanuel Adebayor. Gomis, de 22 años y autor de 16 goles esta temporada, tiene contrato con el equipo francés hasta 2012. Seleccionado por sorpresa para la Eurocopa-2008, no convenció dentro de una selección francesa decepcionante, que no pasó de primera ronda.

Según el diario Mundo Deportivo, su perfil interesa al nuevo entrenador del Barça, Josep Guardiola, que busca sumar un goleador a su delantera, que cuenta ya con el francés Thierry Henry, el argentino Lionel Messi y el español Bojan Krkic.

El FC Barcelona hizo una oferta de casi 30 millones de euros al Arsenal por Adebayor, que tiene el mismo estilo de juego, pero por el momento se topa con las reticencias del club inglés y con la competencia del AC Milán, que también está interesado en el internacional de Togo, según el diario Sport.

Este último periódico asegura que cada vez es menos plausible la llegada del delantero del Valencia David Villa, máximo goleador de la Eurocopa que interesa también al Real Madrid, a un Barça que busca sustitutos para el camerunés Samuel Eto'o y el brasileño Ronaldinho, con los que no cuenta Pep Guardiola.