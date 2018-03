Se acerca el cierre de la 'discoteca' olímpica: una noche final frenética

Borja Cuadrado 13:30 - 23/08/2008 3 Comentarios

Cuando el próximo domingo se apague el fuego en el pebetero del Estadio Olímpico de Pekín se dará por concluído el mayor evento deportivo del planeta. Sin embargo, una noche antes, muchos atletas se verán por última vez -al menos de momento-. ¿Cómo será aquella situación? Claro está que vendrá definida por el grado que haya alcanzado la relación entre ellos. Y queda claro que en unos Juegos pasa absolutamente de todo... se acerca el colofón final.

Los Juegos Olímpicos de Pekín se acercan a su final. Para los aficionados al deporte va a concluir uno de sus momentos más felices del año. Mejor dicho, de cada cuatro años. Seguramente tendrán que cambiar el mando a distancia de tanto zapping entre los diferentes canales de televisión. Llegará ese clásico momento en el que uno pensará que "me he enganchado al esgrima o al tiro olímpico". Falso. No lo volverán a ver hasta los próximos Juegos. Está comprobado que el próximo domingo todo el mundo hablará del Real Madrid o del Barcelona, y nadie se acordará de estos atletas, en su mayoría jornaleros anónimos de la gloria.

Digamos que la de los aficionados es la despedida más freak. Porque si hay un sector protagonista de unos Juegos, indiscutiblemente es el formado por los atletas. Que sí, que serán todo lo deportistas y profesionales que quieran, pero que no dejan de ser personas humanas y sus correspondientes necesidades. Y muchos de ellos son solteros, o se lo hacen durante dos semanas. Más de una pareja ha roto en vísperas de unos Juegos por temor a una infidelidad. Un temor más que fundado, porque si exceptuamos a los que lanzan el peso o baten récords del mundo de halterofilia a base de hormonas, nos encontramos con gente de buen ver... y joven. ¿Alguién da más?

Una discoteca especial

La Villa Olímpica es la discoteca temporal más grande del planeta. Para acceder no hay que pagar 20 euros ni ser amigo del 'puerta', sino haber corrido los 100 metros en algo más de 10 segundos -Usain Bolt al margen-, o ser compañera de piscina de Gemma Mengual, que te clasifica directamente y además te asegura medalla. ¿Caro o barato? Un sacrificio, al fin y al cabo.

Uno se plantea participar en unos Juegos cuando su compañero veterano de entrenamiento, más allá de ser un poco fantasma, empieza a contar 'batallitas' de la anterior cita olímpica. Que si aquel flirteo con la jugadora de voley -playa cubana en el comedor, o ese cruce de miradas con la rusa de piernas interminables a la que no pusiste nombre y luego no pudiste situar en el espectro olímpico. ¿Atleta, nadadora...o tal vez pívot de baloncesto? Una pena, porque no te la has vuelto a encontrar. Tal vez la hayan eliminado...

Sí, se dan casos de gente que no se come una rosca ni en unos Juegos y vive de estas anécdotas menores. Pero si eres listo y te lo sabes montar, el éxito está asegurado. Por algo será que cada cuatro años se bate un récord mundial adicional: el de venta de preservativos.

Circula la leyenda, comprensible por otro lado, de que los atletas desconectan por completo de su actividad en cuanto terminan. Llega pues el momento de disfrutar, y de tratar de conseguir una medalla extra. Alguna habitación, a todo esto, se convierte en una barra libre. Todo lo que se imaginan puede suceder.

Días de tanteo

Los días transcurren poco a poco. Los primeros van muy lentos, hasta que se acoplan y le cogen el ritmo al 'garito'. Por lo general, hay mucho tanteo y un cierto temor a recibir calabazas. Claro, además no sentará bien que la atleta croata mande un mail a su amiga de Zagreb diciendo "A las 15:30 pon la tele, que sale el chico al que rechacé".

Este primer contacto es comparable a la copa inaugural de una sesión nocturna. Hay más que perder que otra cosa. Hay que saber guardar las balas en la recámara, porque crearse mala fama a las primeras de cambio no ayuda. Y más aún como se corra la voz... arruinarías todas tus opciones.

Poco a poco la situación mejora, y cada uno busca un contexto idóneo para 'sacar tajada'. El atleta de 5000 metros ya no se junta con el velocista de 100 metros, amigo de toda la vida, pero mal compañero de fiesta. Sus músculos resaltan por encima de todo, y se va a llevar todas las miradas. Más le vale juntarse con un ciclista, a ser posible escalador, para igualarle en escualidez.

Además, cuando vas escuchando historias de 'héroes' al margen de la pista, te lanzas. Es como cuando tu amigo se lleva al saco a la joya de turno por la noche, y no te queda otra que arriesgar, o dar por perdido el partido. Y eso, créanme, sienta muy mal...

Los promiscuos, además de pensar en su deporte, tienen una agenda de los Juegos de bolsillo. Si es listo, buscará primero una presa en la piscina, que son los más madrugadores... y después tratará de ligarse a alguien que juegue al baloncesto y en Estados Unidos, sea del sexo que sea. Total, sabes que va a estar hasta el último día...

El dramático y temido último día

Pero como toda sala de fiesta, el cierre tiene que llegar en algún momento. Tiempo habrá habido de sobra para 'puntuar', así que excusas las justas: tu reputación será irreparable con un cero en el marcador. No lo compensa ni una medalla.

Ese último día es especial. Por de pronto ocurre como en cualquier discoteca: a última hora hay que esprintar a la desesperada. Queda poca gente ya, y prima más la puntuación que la calidad. Es difícil hacer virguerías esta última noche. Si ya tienes premio de jornadas anteriores, lo mantendrás. Si no es así... mal panorama.

Y es que resulta difícil innovar en el último contacto. Ya todo está inventado, y hay que tirar de jerga olímpica para encontrar alguna dosis de originalidad. Pau Gasol podría acercarse a tres jugadoras rusas de baloncesto y pedirles, siempre con educación, si "queréis que os meta un triple". O la jugadora de voley-playa brasileña podría insinuarse a nuestros medallistas en vela Echávarri y Paz en plan "esta noche os puedo dar otro oro en Tornado". A Usain Bolt, de forma más perversa, podrían preguntarle sobre su rapidez. Y es que eso de ser el más veloz del mundo...

En fin, que será una noche especial. La traca final llegará a la Villa Olímpica. ¿Sonrisas o lágrimas?, ¿amor o pasión? Cada cual lo interpretará a su manera. Todo puede acabar con un simple abrazo de despedida o comenzar una relación por messenger a 6.000 kilómetros de distancia. Y pensar que algunos tendremos que ir a cambiar el mando de la tele...