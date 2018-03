Usain Bolt: "No me importa lo que piense o diga la gente, me gusta pasarlo bien y eso es lo que hago"

22/08/2008 - 19:24

El atleta jamaicano Usain Bolt, que hoy logró su tercer oro y su tercer récord olímpico en la prueba del 4x100 masculino, aseguró que no le importa lo que se diga sobre él porque lo que le gusta es "pasarlo bien", en clara referencia a lo que dijo sobre él el presidente del Comité Olímpico Internacional, Jacques Rogge.

PEKÍN, 22 (EP/Reuters)

Rogge había señalado que Bolt, pese a ganar con tanta superioridad a sus rivales, debía mostrar más respeto por los mismos y no hacer tantos gestos que pudieran resultar ofensivos.

"A la gente le gusta verme competir y yo sólo les correspondo con un espectáculo", comentó Bolt tras ganar el relevo del 4x100 junto a sus compatriotas Asafa Powell, Nesta Carter y Michael Frater.

El jamaicano añadió que "siempre" se divierte "después de las carreras con el público" y reconoció que "eso es maravilloso". "Agradezco su apoyo a los aficionados y les encanta. Todo lo que hago lo hago por mí, por mi entrenador y por los aficionados. Sólo enseño mi personalidad", aseveró.

Por otra parte, se mostró sorprendido por su actuación en estos Juegos, aunque quiso agradecer a sus compañeros el papel realizado en el día de hoy. "Es increíble ganar tres oros y batir tres récords del mundo. Pero no lo habría hecho sin mis compañeros. Les he pedido que me dieran esta medalla y lo han hecho", dijo.

Además, con su victoria, Bolt aprovechó para asegurar que "los velocistas jamaicanos están conquistando el mundo". "Siempre hemos sido los mejores pero ahora vamos a serlo para siempre", finalizó el plusmarquista de los 100, 200 y 4x100 metros lisos.