Ronda Rousey rompe su silencio y reaparece dos días antes de su esperado combate

"No me importa nada más que ganar esta pelea", ha dicho Ronda Rousey

Ronda Rousey ha aprovechado un vídeo de promoción de la UFC para expresar sus sentimientos 48 horas antes de su esperada pelea contra Amanda Nunes. Rousey lleva 'desaparecida' de las cámaras y los medios de comunicación un año, justo el tiempo que ha pasado desde que perdiera, por primera vez en la historia de su carrera, contra Holly Holm.

"No me importa nada más que ganar esta pelea y por eso no gasto ni un gramo de energía en nada más", resume la luchadora de artes marciales mixtas en el vídeo de la UFC, publicado para promocionar la esperada pelea entre las dos luchadoras.

El Rousey-Nunes será uno de los combates estrella de la velada 207 de la UFC, que este viernes desvelará si Rousey vuelve a ser la que era o si le va a costar recuperarse de la pasada derrota.