Conor McGregor, desnudo y montando a caballo: la mayor locura de la estrella de la UFC

El luchador de la UFC Conor McGregor ha protagonizado este fin de semana una nueva locura dentro de su excéntrico bagaje al subir a las redes sociales un anuncio de una carrera de caballos en el que aparece montando completamente desnudo.

En el breve vídeo, se puede ver a McGregor sobre un caballo completamente desprovisto de ropa, si bien un leve pixelado impide ver sus partes más íntimas.

El irlandés es el vigente campeón de los pesos ligeros de la UFC (primero no americano en la historia de esta categoría) y uno de los luchadores más mediáticos actualmente del planeta.

Try your best to win $1,000,000 on the @PegasusWorldCup . Click https://t.co/mVzhgf252A to enter the sweepstakes! pic.twitter.com/PJFaHXPLBh