Lete ve un "fleco menor" y es optimista sobre la convocatoria de elecciones a la presidencia de la RFEF

23/01/2017 - 15:37

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete, ha lanzado este lunes "un mensaje de optimismo y tranquilidad" ante la no convocatoria de elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ya que para él es un "fleco menor" y, según él, el reglamento "se ajusta a la excepcionalidad salvo en algún aspecto" de interpretación.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

José Ramón Lete se refirió así al asunto de la representación de los clubes no profesionales de Ceuta y Melilla, en el que el CSD considera que estos equipos deben ser elegidos en una circunscripción agrupada y que así no tengan en la Asamblea, que elegirá al presidente de la RFEF, un representante cada uno.

"El viernes a mediodía la RFEF presentó un reglamento electoral que estamos estudiando. Se ajusta a la excepcionalidad salvo en algún aspecto que interpretamos de manera diferente y por lo tanto le requeriremos en estos días para que podamos subsanarlo", dijo Lete tras la entrega de Premios Nacionales del Deporte, celebrada este lunes en el Palacio Real de El Pardo en Madrid.

Además, señaló que tienen "abierto un canal permanente de diálogo" con la RFEF y existe "un acuerdo para buscar una solución". "Estamos en ello y los próximos días van a ser definitivos para cerrar el asunto. De no subsanarse, el reglamento es el que marca la propia norma y la propia ley, pero esta hipótesis no me la planteo", apuntó.

De este modo, insistió en que el reglamento "se ajusta a la excepcionalidad salvo en un asunto en concreto", que es un "fleco". "Es problema, pero tendremos que resolverlo. Quiero lanzar un mensaje de optimismo y tranquilidad. Con la línea de colaboración y diálogo que hemos mantenido en este último mes, estoy seguro de que vamos a dar una solución a este pequeño fleco", agregó.

"ES UNA DISCUSIÓN DE INTERPRETACIÓN"

En este sentido, volvió a explicar que el problema se trata de una cuestión de representatividad en algunas Comunidades Autónomas y de circunscripción agrupada. "Es una excepción que ya se ha producido en el tema de los deportistas y es una discusión de interpretación, de qué porcentaje participa o no", aclaró.

"El problema del pasado es que no había ni solicitudes de excepción ni se había dado ningún paso en este sentido. Ahora se han dado pasos, se ha solicitado la excepción, se ha concedido y ya solo es una cuestión de interpretar uno de los puntos, que espero que sea un tema menor", remarcó.

El presidente del CSD aseguró que no se puede adelantar, pero que no tiene "ninguna duda" de que en los próximos días se va a solucionar este asunto. "Insisto que es una cuestión de interpretación de uno de los aspectos de la excepcionalidad. Estoy seguro de que lo vamos resolver", subrayó.

Por otro lado, manifestó que no está en su agenda reunirse con el presidente de la RFEF, Ángel María Villar, pero reiteró que los canales de diálogo están abiertos y que se van a sentar a solucionar todos los problemas.

Finalmente, expresó que tiene una "excelente opinión" sobre los Premios Nacionales del Deporte, la misma que cuando era secretario general de deporte para Galicia. "Es un día de fiesta y orgullo nacional. Nuestros deportistas son extraordinarios y parte del patrimonio nacional, hacen la marca España", sentenció.