Iniesta, Beitia y la FEB reciben los Premios Nacionales del Deporte

23/01/2017 - 15:37

La atleta Ruth Beitia, el futbolista Andrés Iniesta y la selección masculina de baloncesto, entre otros, han recibido este lunes los Premios Nacionales del Deporte de 2015, cuya ceremonia de entrega se ha celebrado en el Palacio de El Pardo.

EL PARDO (MADRID), 23 (EUROPA PRESS)

Sus Majestades los Reyes de España, don Felipe VI y doña Letizia Ortiz, y los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía, presidieron el acto junto al ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Ramón Lete.

Los Premios Nacionales del Deporte están convocados por el CSD y distinguen a los deportistas, asociaciones y demás entidades que se han destacado por su impulso y promoción del deporte.

El 'Premio Rey Felipe', que reconoce al deportista español que más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional, fue para el madrileño Javier Fernández, que en el año 2015 hizo historia al conquistar el Mundial de Patinaje Artístico.

Fernández no pudo acudir a recogerlo porque actualmente se entrena en Canadá para preparar el Campeonato de Europa, que se disputa esta semana en Ostrava (República Checa) y donde buscará su quinto título continental. No fue la única ausencia ya que la tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza no pudo recibir en persona el 'Premio Rey Juan Carlos' a la revelación de 2015 porque este martes juega los cuartos de final del Abierto de Australia.

En la categoría femenina, el 'Premio Reina Letizia' lo recibió la cántabra Ruth Beitia, que, entre sus numerosos logros, está el de ser la primera atleta española en ganar la Liga Diamante y el pasado 2016 se proclamó campeona olímpica en los Juegos de Río.

Además, el centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta recogió el 'Premio Reina Sofía', que premia el juego limpio en el deporte, mientras que la 'Copa Barón Güell' que se concede al mejor equipo cayó en manos del servicio adoro nacional, Sergio Scariolo, en nombre de la selección española masculina de baloncesto, ganadora del oro continental, y el actual técnico del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, recibió el 'Trofeo a la Comunidad Iberoamericana' por llevar a Chile a la conquista de su primera Copa América.

Además, también fueron premiados el taekwondista Jesús Tortosa como mejor deportista joven ('Premio Princesa Leonor'), Miguel Carballeda, que acaba de ser reelegido como presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), por su labor al frente del deporte para discapacitados ('Premio Infanta Sofía') y el proyecto 'LaLiga4Sports', por su fomento al deporte ('Copa Stadium'). El galardón se entregó al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El Ayuntamiento de León ('Premio Consejo Superior de Deportes'), el Colegio Base ('Trofeo Joaquín Blume'), el 50 aniversario INEF-Madrid ('Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte) y el extécnico de baloncesto Pedro Ferrándiz ('Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa') fueron el resto de premiados.

--PREMIOS NACIONALES DEL DEPORTE 2015.

-JAVIER FERNÁNDEZ: Premio Rey Felipe, al deportista español que más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.

-RUTH BEITIA: Premio Reina Letizia, a la deportista española que más se haya distinguido durante el año en su actuación deportiva, tanto a nivel nacional como internacional.

-GARBIÑE MUGURUZA: Premio Rey Juan Carlos, al deportista masculino o femenino que por los resultados obtenidos durante el año haya supuesto la revelación más significativa del panorama deportivo.

-ANDRÉS INIESTA: Premio Reina Sofía, a la persona o entidad que más haya destacado durante el año por un gesto especialmente relevante de nobleza o juego limpio en la práctica deportiva, o que haya prestado una contribución especial a la erradicación de la violencia en el deporte.

-JESÚS TORTOSA: Premio Princesa Leonor, al/la deportista, menor de 18 años, que más haya destacado durante el año, por su progresión deportiva.

-MIGUEL CARBALLEDA: Premio Infanta Sofía, a la persona o entidad que por su propia actuación deportiva o por el fomento de la actividad de otros haya destacado especialmente en la difusión y mejora de la actividad deportiva entre los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales.

-JORGE SAMPAOLI: Trofeo Comunidad Iberoamericana, al deportista iberoamericano que más haya destacado durante el año en sus actividades deportivas internacionales.

-SELECCIÓN MASCULINA DE BALONCESTO: Copa Barón de Güell, al equipo o selección nacional que más haya destacado por su actuación deportiva durante el año.

-LALIGA4SPORTS: Copa Stadium, a la persona o entidad que haya destacado por su especial contribución durante el año a tareas de promoción y fomento del deporte.

-AYUNTAMIENTO DE LEÓN: Premio Consejo Superior de Deportes, a la entidad local española que más haya destacado durante el año por sus iniciativas para el fomento del deporte, sea en la promoción y organización de actividades, sea en la dotación de instalaciones deportivas.

-COLEGIO BASE: Trofeo Joaquín Blume, a la Universidad o centro escolar que se haya distinguido especialmente durante el año por su labor de promoción y fomento del deporte.

-50 ANIVERSARIO INEF-MADRID: Premio Nacional a las Artes y las Ciencias Aplicadas al Deporte, al profesional que en el ejercicio de su actividad haya destacado por una obra o haya contribuido a impulsar o difundir la actividad físico-deportiva de forma singular o a lo largo de su vida profesional.

-PEDRO FERRÁNDIZ: Premio Nacional Francisco Fernández Ochoa, a la trayectoria de una vida entregada, de manera notoria, a la práctica, organización, dirección, promoción y desarrollo del deporte.