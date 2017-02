Garrido espera que el cierre de escuelas de fútbol y pádel de Chamberí sea breve

Madrid, 2 feb (EFE).- El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha confiado en que la interrupción de las escuelas de fútbol y de pádel de los terrenos de Canal en Chamberí sea "lo más breve posible" y ha afirmado que se trabaja con el Ayuntamiento para causar "el menor daño" a trabajadores y usuarios de las instalaciones.

Durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea, Garrido ha respondido al diputado de Ciudadanos Juan Ramón Rubio, quien ha criticado la falta de interés que, a su juicio, ha demostrado el Gobierno regional ante el cierre de las instalaciones deportivas de Canal de Isabel II en Chamberí.

"El Gobierno está trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, con los vecinos y con las asociaciones demandantes para conseguir que todas las escuelas y todos los chavales puedan seguir practicando en las instalaciones del tercer depósito del Canal", ha dicho Garrido.

Ha explicado que la empresa que gestiona el establecimiento está en concurso de acreedores, que hace dos días se han cerrado las instalaciones de golf, y que previsiblemente el 16 de febrero se cerrarán también las de fútbol y las de pádel.

"Desde la Comunidad estamos colaborando para que el cierre cause el menor daño posible, tanto a los trabajadores como a los usuarios", ha añadido, antes de explicar que el Gobierno tiene el compromiso de encontrar una solución para que una empresa pueda mantener el funcionamiento de las escuelas de fútbol y pádel. "Queremos que la interrupción sea lo más breve posible", ha señalado.

Lo que no se podrá mantener, en todo caso, es la instalación de golf, que por su carácter singular "no puede ser de ninguna de las formas legalizado".

Con todo, ha recordado que es el Ayuntamiento quien tiene en su mano "la decisión última", y ha confiado en que se pronuncie "de manera inminente".

Juan Ramón Rubio, en su intervención, ha defendido el proyecto educativo que se lleva a cabo en las escuelas de estas instalaciones, y particularmente la de fútbol, donde se defienden valores "como el respeto a la autoridad, a las normas, al trabajo en equipo, y donde el esfuerzo, la superación y el espíritu de sacrificio son una constante".

"¿Tan poca importancia le dan ustedes a estos temas, a la formación, a la ilusión? ¿El trabajo de niños, monitores y familias no tiene valor?", se ha quejado.

Y ha criticado también que el Gobierno regional haya contratado a un bufete de abogados para redactar el recurso a la sentencia que obliga a cerrar las instalaciones, cuando podría haber recurrido a los letrados de la Comunidad.

Rubio ha confiado en que con el paso del tiempo no se firme un convenio con alguna empresa "cuyo accionariado sea sospechosamente parecido al de la empresa actual" que gestiona las instalaciones, y que no se descubran "oscuros intereses empresariales de algún amigo".

"Según avanza la legislatura cada vez me convencen más de que el Gobierno del PP tiene el síndrome de Munchausen por poderes: primero generan el problema, supongo que fruto de su incapacidad, y una vez generado proceden a su resolución y lo venden con fuegos artificiales y hasta con orquesta", ha afirmado.

Garrido, a este respecto, ha lamentado que a Ciudadanos le preocupe más si puede tener un "mínimo protagonismo en este asunto".

"Jamás les he visto dar una solución, pero sí les he visto montar el gran teatro de la soluciones, en el que de forma histriónica dicen que van a hacer, aunque no tengan nada que decir ni que hacer", ha dicho Garrido.

El consejero, en este sentido, ha asegurado que el Gobierno resuelve cada día "decenas de asuntos", y ha instado a Ciudadanos a que "una vez al mes hagan un ejercicio de resolver un problema sin contárselo a nadie".

"Es una cosa muy sana que jamás han practicado, y se basa en un concepto que no les han enseñado en esa escuela naranja donde les enseñan todas las cosas: hay que tener vocación de servicio público y no de teatro", ha zanjado.