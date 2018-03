Berdych pasa de primera ronda en el Masters Series de París-Bercy

AFP 27/10/2008 - 16:44

El argentino Juan Martín del Potro, noveno favorito, se clasificó para la tercera ronda del Masters Series de París-Bercy tras derrotar el martes al croata Mario Ancic en dos sets, por 6-0 y 6-4, presionando a sus rivales por una plaza en la Copa Masters de Shanghai.

Por su parte, el número tres mundial y de la competición, el serbio Novak Djokovic, se impuso por abandono al ruso Dmitry Tursunov, cuando estaban 6-2, 4-3 a favor del ganador, que jugará en la próxima instancia ante el vencedor entre el francés Jo-Wilfried Tsonga (N.13) y el checo Radek Stepanek, que se enfrentan en la siguiente jornada.

Exento de la primera ronda como noveno cabeza de serie, Del Potro jugará en octavos con el ganador del partido entre su compatriota David Nalbandian (N.8) y el alemán Nicolas Kiefer, que se verán las caras el miércoles.

El argentino, ganador de cuatro torneos esta temporada, se anotó el primer set en solamente 23 minutos.

Ancic pareció reaccionar en la segunda manga, pero volvió a perder su servicio en el tercer juego después de desperdiciar una bola de break en el segundo y sucumbió inevitablemente ante Del Potro.

El argentino, de 20 años, sumó unos valiosos puntos en la ATP Race y quiere estar entre los ochos que jugarán en China.

"Siempre me despierto pensando en Shanghai, la Copa Davis u otra cosa. Está bien, tengo la motivación para jugar", señaló un sonriente Del Potro, que será una pieza clave del equipo de Argentina en la final de la Copa Davis ante España (21-23 de noviembre) en Mar del Plata.

Por otra parte, el francés Gaël Monfils, decimosexto cabeza de serie, eliminó al argentino Juan Mónaco por un doble 6-4, también en partido de segunda ronda.

"He jugado un partido sólido contra un muy buen jugador que ya me había ganado dos veces. Estoy muy contento con mi partido, sabiendo que no es fácil llegar y jugar su mejor tenis en seguida", dijo Monfils.

En partido de la primera ronda, el francés Florent Serra se deshizo del argentino Guillermo Cañas por 6-4, 5-7 y 6-3, y será el próximo rival del número uno mundial, el español Rafael Nadal.

Mientras tanto, el estadounidense Andy Roddick (N.7) se impuso en duelo de la segunda ronda al español Feliciano López por 6-3 y 6-4.

El miércoles entran en liza en segunda ronda Nadal ante Serra, y el número dos mundial, el suizo Roger Federer, frente al sueco Robin Soderling.

Asimismo, Nalbandian juega a primera hora en la cancha central con Kiefer.

